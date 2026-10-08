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Dow Jones News
08.10.2026 14:51 Uhr
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TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Oktober 2026 (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 9. Oktober 2026 (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q 
    - KR/Börsenfeiertag: Korea 
  08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude August 
  08:00 DE/Inlandstourismus August 
  08:00 DE/Insolvenzen Juli 
*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Veranstaltung zum Rentensystem 
  11:00 NO/Bekanntgabe Friedensnobelpreis 
*** 12:00 EU/EZB-Direktor Cipollone, Teilnahme an Panel bei Workshop zu Algo-trading & DeFi 
     Algorithmic Trading, Decentralized Finance and Artificial Intelligence in Capital Markets 
*** 15:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede bei Kansas City Economic Outlook Event 
*** 15:35 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Präsentation und Teilnahme an Panel bei Symposium zu Ehren von Lars Feld 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Oktober 
*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Veranstaltung der OeNB 
     PROGNOSE: 48,0 
     zuvor:  48,1 
    - BE/Ecofin-Treffen 
    - CN/Fortsetzung der Handelsgespräche China-EU (seit 8. Oktober) 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 08:20 ET (12:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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