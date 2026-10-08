Wien (ots) -Weit mehr als 3.000 Anmeldungen, zwei Tage voller Energie und ein Branchenevent, das größer wird denn je: Am 21. und 22. November 2026 öffnet die APOTHEKENTOUR 2026 powered by TARA24 (https://www.tara24.at/) und Meine TARA Box (https://meine-tara-box.at/) zum vierten Mal ihre Türen in der MARX HALLE. Apotheker:innen und PKA aus ganz Österreich kommen dann zusammen, um sich mit Unternehmen auszutauschen, das Wissen zu starken Marken und Indikationen aufzufrischen und über die Zukunft der Apotheken zu informieren.Die Resonanz ist enorm: Die APOTHEKENTOUR Wien hat sich innerhalb von nur drei Jahren zu einem zentralen Treffpunkt der österreichischen Apothekenbranche entwickelt. Was als neues Format begann, ist heute ein Wochenende, das fachlichen Austausch mit echter Wertschätzung für die Menschen in den Apotheken verbindet. Die besondere Mischung aus Wissenstransfer, direktem Dialog und Teamevent sorgt dabei für eine Energie, die weit über ein klassisches Branchenevent hinausgeht."Das großartige Feedback bestätigt, dass die APOTHEKENTOUR längst einen festen Platz im Kalender der österreichischen Apothekenbranche hat", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Wenn rund 3.000 Menschen zusammenkommen, entsteht eine Dynamik, die weder einzelne Firmenevents noch digitale Angebote erzeugen können: intensive Gespräche auf Augenhöhe, neue Ideen, starke Partnerschaften und das gemeinsame Gefühl, Teil einer Branche zu sein, die viel bewegt. Diese Energie wollen wir dank unserer starken Partnerunternehmen und unserem Presenter TARA24 (https://www.tara24.at/) im November in Wien wieder spürbar machen."B2B-Auftakt am Vorabend im Leopold MuseumNoch bevor sich die Türen der APOTHEKENTOUR öffnen, kommt die Pharma- und Healthcarebranche zur Pharma Networking Night zusammen. Das exklusive Abendevent mit rund 150 Gästen findet heuer im Leopold Museum statt und schafft damit einen außergewöhnlichen Rahmen für bestes Networking und Inspiration. ELPATO nutzt den Abend zugleich, um nach vorn zu blicken. So gibt das Unternehmen einen Ausblick auf das Jahr 2027, stellt die Weiterentwicklung seines Medien- und Eventportfolios vor und ordnet die aktuellen Veränderungen im Pharma- und Gesundheitsmarkt ein. Den Abend wird zudem die Berliner Künstlerin Finja Sander mit einer eigens inszenierten Performance bereichern.__________________________________________________Diese Unternehmen (https://www.apothekentour.de/aussteller/) sind 2026 auf der APOTHEKENTOUR in Österreich schon vertreten: ABACUS Medicine Austria GmbH, Aboca S.p.A., ADLER PHARMA Produktion und Vertrieb GmbH, ApoVid GmbH (als Solvena), Azadivine GmbH | natüür, BD Rowa, BANO Healthcare GmbH, Bayer Austria Ges.m.b.H. (Supradyn), Bionorica Austria GmbH, Cooper Consumer Health Österreich, Danone Österreich GmbH (Nutricia), DERMASENCE / Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG, Dr. C. SOLDAN Vertriebs GmbH, Easypharm GmbH & Co. KG, Haleon - Gebro Consumer Health GmbH, InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH, Institut AllergoSan Pharma GmbH (OMNi-BiOTiC), Kenvue Austria GmbH, KORRES D-A-CH GmbH, Kosan Pharma GmbH (2 Miet-Cases), M.C.M. Klosterfrau Healthcare GmbH, Medis GmbH, NICApur Micronutrition GmbH, NUTROPIA PHARMA GmbH, Orifarm Healthcare GmbH, Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, Queisser Pharma GmbH & Co. KG, Reckitt Benckiser Austria GesmbH, Richter Pharma AG, Sanova Pharma GesmbH, Schwabe Austria GmbH, URSAPHARM Ges.m.b.H., WORT & BILD VERLAG Konradshöhe GmbH & Co. KGKommen Sie mit uns auf Tour (https://www.apothekentour.at/) und begeistern Sie Apotheker:innen und PKA aus ganz Österreich mit Informationen, Beratungswissen und Samplings zu Ihren Produkten und Marken.Apotheker:innen und PKA aus Vor-Ort-Apotheken haben exklusiv die Möglichkeit, sich kostenfrei auf apothekentour.at (https://www.apothekentour.de/) anzumelden. Die Ticketanzahl pro Standort ist begrenzt, nur wenige Tickets sind noch verfügbar.Die ELPATO Medien GmbH (https://elpato.de/) produziert in Wien und Berlin mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcare-Branche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live-Events.Pressekontakt:ELPATO Medien GmbH / APOTHEKENTOURConstantin ArensFranz-Ehrlich-Straße 1212489 Berlinpresse@elpato.deOriginal-Content von: APOTHEKENTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162063/6367545