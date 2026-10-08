Köln (ots) -Die hochgelobte, international erfolgreiche und vielfach prämierte Cyberthriller-Serie STALK aus Frankreich wird mit der dritten Staffel fortgesetzt. Im Zentrum der packenden Serie steht wieder Lucas alias Lux (Théo Fernandez), ein Computergenie und herausragender Hacker.Zu Beginn der dritten Staffel zeigt sich, dass inzwischen 3 Jahre vergangen sind: Lux fühlt sich jetzt in der Natur wohler, er verbringt glückliche Tage an der Seite von Charlie (Aloïse Sauvage) auf einem abgelegenen Bauernhof. Eines Tages sieht er sich gezwungen, sein Ruckzugsleben aufzugeben, um REIZE zu hacken, ein auf KI spezialisiertes Start-up. Nach dem Hackerangriff rückt die Polizei auf dem Bauernhof an, doch sie verhaften nicht Lux, sondern Charlie. Wer hat dem Stalker-Paar eine Falle gestellt? Zwischen Deepfakes, Lügen und Verrat muss Lux einen Weg finden, Charlie wieder zu befreien.In den Hauptrollen sind Théo Fernandez (Lux), Carmen Kassovitz (Alma), Pablo Cobo (Alex), Clément Sibony (Herzig), Aloïse Sauvage (Charlie), Riadh Belaïche (Justin) und Nicolas Cazalé (Bilal) zu sehen. "Stalk" stammt von den Autoren Simon Bouisson, Jean-Charles Paugam und Victor Rodenbach. Entwickelt wird die Serie seit 2020 für den französischen Streamingdienst France.tv Slash und wurde in 120 Länder verkauft: Eine erstaunlich starke internationale Nachfrage für eine Serie aus Frankreich.Release Company - a division of ARD PlusDie Release Company ist das hauseigene Video-on-Demand-Label der ARD Plus GmbH, einer Tochtergesellschaft der WDR mediagroup. Als Vertriebseinheit verantwortet sie die Distribution hochwertiger Inhalte von ARD/WDR sowie von Labelpartnern und renommierten Lizenzgebern auf allen relevanten Video-on-Demand-Plattformen. Eingebettet in die umfassende Verwertungsstrategie der ARD Plus GmbH, trägt die Release Company maßgeblich zur Reichweite audiovisueller Inhalte bei.Pressekontakt:das pressebüroSandra Thomsen und Mara SchmidtE-Mail: presse@daspressebuero.comARD Plus GmbHLudwigstraße 1150667 Kölnardplus.deOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59521/6367570