Die OPMobility-Aktie verliert am Donnerstag gegen Mittag rund 20% auf 9,95 €, zwischenzeitlich rutschte sie mit 9,61 € auf den tiefsten Stand seit April 2025. Seit dem Jahreshoch von 18,16 € Ende Februar hat sich der Kurs damit nahezu halbiert, und der Abverkauf zieht die gesamte Zulieferbranche mit nach unten. Ist das der Einstiegsmoment für antizyklische Anleger oder erst der Anfang einer längeren Talfahrt? Die Prognose fällt OPMobility wollte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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