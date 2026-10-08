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WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK
Xetra
08.10.26 | 16:21
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Markus Weingran
08.10.2026 15:27 Uhr
309 Leser
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(1)

Midterm-Aktien: TSMC: Weiter stark | Applied Digital: Verlust steigt | Dt. Bank: Unter Druck

Samsung glänzt erneut mit einem Rekordumsatz und einem Rekordgewinn. Aber die Messlatte liegt beim Konzern aus Südkorea mittlerweile schon so hoch, dass Rekorde allein nicht mehr reichen. Es muss ein Stück mehr sein!Midterm-Wette: Diese Aktien könnten nach der US-Wahl durchstarten Am 3. November wählen die USA einen neuen Kongress und für einige Aktien könnte der Ausgang besonders wichtig werden. Dabei geht es weniger um den Gesamtmarkt als um Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark von Förderprogrammen, Regulierung oder Staatsaufträgen abhängt. Bleiben die Republikaner im Kongress stark, könnten beispielsweise die GEO Group, Core Natural Resources und Coinbase profitieren. Übernehmen …

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© 2026 Markus Weingran
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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