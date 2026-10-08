Midterm-Aktien: TSMC: Weiter stark | Applied Digital: Verlust steigt | Dt. Bank: Unter Druck

Samsung glänzt erneut mit einem Rekordumsatz und einem Rekordgewinn. Aber die Messlatte liegt beim Konzern aus Südkorea mittlerweile schon so hoch, dass Rekorde allein nicht mehr reichen. Es muss ein Stück mehr sein!Midterm-Wette: Diese Aktien könnten nach der US-Wahl durchstarten Am 3. November wählen die USA einen neuen Kongress und für einige Aktien könnte der Ausgang besonders wichtig werden. Dabei geht es weniger um den Gesamtmarkt als um Unternehmen, deren Geschäftsmodell stark von Förderprogrammen, Regulierung oder Staatsaufträgen abhängt. Bleiben die Republikaner im Kongress stark, könnten beispielsweise die GEO Group, Core Natural Resources und Coinbase profitieren. Übernehmen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran