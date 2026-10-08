Angst oder Euphorie, wo stehen wir wirklich und wie krisenfest sind die Märkte bei all den täglichen Bad News? Jan-Christoph Herbst, Senior Portfoliomanager von Laiqon bringt es rational auf den Punkt. Einige Märkte bergen seiner Meinung gute Chancen. Die Gewinnsituation bei großen Indizes wie dem S&P 500 ist solide, das Wachstum "entwickelt sich gerade fantastisch", und Halbleiter sowie Speicherchips liefern "sehr, sehr dynamische Entwicklungen". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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