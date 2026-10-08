Microsoft hat das Support-Ende von Office 2021 mitgeteilt. In Kürze bekommt das Programm keinerlei Updates mehr. Warum sich Nutzer:innen deshalb nach Office-Alternativen umschauen sollten. Über Microsoft 365 bietet das Unternehmen seine Office-Suite im Abo an. User:innen erhalten dadurch immer die aktuellsten Features per Update. Wer keine Lust hat, sich mit einer monatlichen Gebühr an Powerpoint, Word und Excel zu binden, kann seit mehr als einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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