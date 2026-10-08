EQS Stimmrechtsmitteilung: TUI AG

TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



08.10.2026 / 15:52 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: TUI AG Straße, Hausnr.: Karl-Wiechert-Allee 23 PLZ: 30625 Ort: Hannover

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900SL2WSPV293B552

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Pale Fire Capital SE

Registrierter Sitz, Staat: Prag, Tschechische Republik

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Pale Fire Capital SICAV a.s.



5. Datum der Schwellenberührung: 29.09.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 3,0046 % 0,00 % 3,0046 % 507431033 letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000TUAG505 0 15246387 0 % 3,0046 % Summe 15246387 3,0046 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Pale Fire Capital SE % % % Pale Fire Capital SICAV a.s. 3,01 % % % - % % % Pale Fire Capital SE % % % Pale Fire Capital investicní spolecnost a.s. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Abschnitt 8 - Das Online-Formular lässt nur zwei Dezimalstellen zu, daher wurden 3,01 % anstelle der genaueren Angabe von 3,0046 % eingegeben. Die in diesem Formular beschriebenen Positionen werden von zwei Teilfonds der Pale Fire Capital SICAV a.s. gehalten, einem Fonds mit Umbrella-Struktur mit Sitz in Tschechien. Pale Fire Capital investicní spolecnost a.s. ist der Anlageverwalter der Pale Fire Capital SICAV a.s.

Datum

08.10.2026





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