Bergen-Enkheim (ots) -Um das Spezialgebiet der Zahnmedizin, der Implantologie, ranken sich viele Mythen und falsche Annahmen. Meist ist die Weitergabe von veraltetem Wissen die Ursache dafür, dass Angst vor dem Einsatz von Implantaten entsteht. Diskussionen über falsches Einsetzen des festen Zahnersatzes, den vermeintlich komplizierten Knochenaufbau sowie eines langwierigen Heilungsprozesses werden geführt. Zudem herrscht vielerorts noch die allgemeine Meinung, dass Implantate nur bei Ersatz von Einzelzähnen möglich seien. Doch die Zahnmedizin hat sich in den letzten Jahren um ein Vielfaches gewandelt. Innovative Methoden und Techniken erlauben einen präzisen Einsatz, eine schonende Behandlung sowie minimalinvasive Eingriffe mit raschen Heilungschancen. Dies sogar beim Fehlen mehrerer Zähne.Dr. Danush Ahrberg, Inhaber der Zahnarztpraxis in Bergen-Enkheim, einem Stadtteil von Frankfurt a.M., kennt die modernsten Methoden und Techniken der Implantologie und stellt klar: "Moderne Zahnmedizin verbindet Präzision, Erfahrung und persönliche Betreuung. Eine Implantatsversorgung ist immer eine langfristige Investition in die eigene Gesundheit. Deshalb begleiten wir unsere Patienten auch nach der eigentlichen Behandlung dauerhaft weiter."Digitale, navigierte Implantologie für Präzision und schonende BehandlungZahnimplantate bieten eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber herkömmlichem Zahnersatz wie Brücken oder Prothesen, die sie zu einer bevorzugten Wahl für viele Patienten machen. Bei Prothesen müssen die angrenzenden Zähne als Ankerpunkte dienen, was oft zu deren Schwächung und späteren Schäden führt. Für die Befestigung von herkömmlichen Brücken, müssen bisher gesunde Zähne abgeschliffen werden, damit sie als Verankerung der Brücke dienen können. Dies ist beim Einsatz von Implantaten nicht so und daher ein wesentlicher Vorteil. Die Implantologie schont die natürliche Zahnsubstanz und trägt daher zur langfristigen Gesundheit der Zähne bei.Eine moderne Methode für den schonenden Zahnersatz ist die navigierte Implantologie. Eine Technik, die mithilfe von 3D-Planung und computergestützter Chirurgie eine exakte Platzierung von Zahnimplantaten gewährleistet. Hierbei wird anhand von dreidimensionalen Röntgenbildern (DVT - Digitale Volumentomographie) und spezieller Planungssoftware die künftige Position des Implantats bereits vor dem eigentlichen Eingriff exakt bestimmt.Die erstellten DVT-Bilder ermöglichen eine detaillierte Analyse von Knochenstruktur, Nervenbahnen und anatomischen Gegebenheiten. Auf dieser Datenbasis wird das Implantat mit einer speziellen Planungssoftware virtuell so positioniert, dass unter Berücksichtigung von Knochendichte, Nachbarzähnen sowie ästhetischen Aspekten eine optimale Platzierung sichergestellt ist. So entsteht dank modernster Technik eine individuelle Schablone aus dem 3D-Drucker. Diese dient dem Implantologen während des Eingriffs als hochpräzise Führungsschiene. Bei der minimalinvasiven Operation kann das Implantat dann, mit minimaler Öffnung des Zahnfleischs, exakt an der geplanten Stelle eingesetzt werden.Eine hochpräzise digitale Technologie, die die Behandlungszeiten ebenso verkürzt wie den Heilungsprozess.Mit den Methoden All-on-4 bzw. All-on-6 zum festen Gebiss an nur einem TagAll-on-4 bzw. All-on-6 bezeichnet eine Methode, bei der ein vollständiger Zahnbogen auf nur vier bzw. sechs strategisch platzierten Implantaten verankert wird. Diese Methode wurde entwickelt, um Patienten eine festsitzende und stabile Lösung für einen zahnlosen Kiefer zu bieten, ohne dass für jeden Zahn ein einzelnes Implantat erforderlich ist.Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die mehrere Monate in Anspruch nehmen können, bietet dieses ganzheitliche Modell ein sofortiges Ergebnis. Patienten erhalten meist an einem Tag ihre neuen Zähne. Ein weiterer Vorteil ist die Kostenersparnis, da nur vier bzw. sechs Implantate benötigt werden.Das Verfahren zum Einsatz erfolgt aufgrund eingehender Untersuchung mit Röntgenaufnahmen und 3D-Scans, präziser Planung und Beratung durch den Zahnarzt. Nach der Vorbereitung des Kieferknochens werden die vier bzw. sechs Implantate strategisch im vorderen sowie im hinteren Bereich des Kiefers platziert. Um eine maximale Stabilität zu gewährleisten, werden die hinteren Implantate in speziellen Winkel eingesetzt. Durch dieses System entsteht ein hoher Komfort, der das Gefühl natürlicher Zähne widerspiegelt. Unbeschwertes Essen, Sprechen und Lachen sind dann ein erheblicher Beitrag zur gesteigerten Lebensqualität.Was aber, wenn der Kieferknochen nicht ausreichend Substanz aufweist?"Mit zunehmendem Alter verliert der Kieferknochen oft an Dichte, das kann durch Zahnverlust, Parodontitis oder andere gesundheitliche Probleme verstärkt werden." Erklärt Dr. Danush Ahrberg. Ohne ausreichend Knochenmasse ist es nicht möglich, ein Implantat sicher zu verankern. Hier kommt der Knochenaufbau ins Spiel: Er schafft die nötige Stabilität, damit das Zahnimplantat dauerhaft fest sitzt und der Patient langfristig kräftig zubeißen kann.Für den Knochenaufbau gibt es zwei unterschiedliche Methoden. Zum einen die Knochentransplantation von körpereigenem Knochenmaterial und zum anderen den Knochenaufbau mit Knochenersatzmaterial.Bei der Knochentransplantation wird körpereigenes Knochenmaterial, meist aus dem Unterkiefer, der Kinnregion oder dem Beckenkamm, entnommen und an der Stelle eingebracht, an welcher der Kieferknochen verdichtet werden muss. Körpereigenes Material hat den Vorteil, dass es besonders gut vom Körper akzeptiert wird und eine schnelle Heilung ermöglicht.Alternativ kann auch Knochenersatzmaterial verwendet werden, das aus synthetischen Stoffen, tierischem oder humanem Spenderknochen besteht. Diese Materialien werden so aufbereitet, dass sie biologisch kompatibel sind und eine ähnliche Struktur wie körpereigener Knochen aufweisen. Das Ersatzmaterial wird in die betroffene Region eingebracht und dient als Gerüst, auf welchem der natürliche Knochen im Laufe des Heilungsprozesses nachwachsen kann. Im Gegensatz zur Knochentransplantation einer weniger invasive Methode, da die Entnahme des Knochens entfällt.Handelt es sich um den Oberkiefer, der zu geringe Knochenmasse aufweist, wird das Material mit der als Sinuslift bezeichneten Methode im Kiefer eingebracht. Der Sinuslift ist eine spezielle Technik, die insbesondere im hinteren Oberkieferbereich, wo die Kieferhöhle (Sinus maxillaris) liegt, angewendet. Hierbei wird die Schleimhaut der Kieferhöhle vorsichtig angehoben, um den Platz für das zur Implantatsverankerung notwendige körpereigene oder synthetische Knochenmaterial zu schaffen."Ein stabiler Kieferknochen ist aber mehr als nur die Grundlage für Ihr Implantat. Er trägt entscheidend dazu bei, dass das Lächeln nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch überzeugt. Zudem wird weiterer Knochenabbau verhindert und die Mundgesundheit bleibt langfristig erhalten. Mit einem erfolgreichen Knochenaufbau sichern Sie sich nicht nur Stabilität, sondern auch ein gutes Gefühl beim Lächeln", stellt Dr. Ahrberg die Vorteile des Knochenaufbaus klar.Moderne Zahnmedizin bedeutet Zahnerhalt, Prävention und individuelle BetreuungDer eigentliche Behandlungserfolg endet nicht mit dem Einsetzen eines Implantats. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen, professionelle Zahnreinigungen und eine sorgfältige häusliche Mundhygiene sind entscheidende Voraussetzungen dafür, dass Implantate stabil bleiben.Die Implantologie entwickelt sich kontinuierlich weiter. Digitale Diagnostik, präzisere Planung und moderne Implantatsysteme schaffen heute Voraussetzungen, die noch vor wenigen Jahren kaum möglich waren. Gleichzeitig steigt das Informationsbedürfnis der Patienten. Wer gut aufgeklärt ist, kann fundierte Entscheidungen treffen und aktiv zum langfristigen Behandlungserfolg beitragen.Für Zahnarzt und Implantologe Dr. Danush Ahrberg steht deshalb nicht allein die technische Innovation im Mittelpunkt, sondern die Verbindung aus wissenschaftlich fundierter Zahnmedizin, individueller Beratung und nachhaltiger Betreuung. Moderne Implantologie bedeutet heute weit mehr als Zahnersatz, sie ist ein wesentlicher Bestandteil einer langfristigen und dauerhaften Mundgesundheit.Weiterführende Informationen finden Sie unter: www.zahnarzt-bergen-enkheim.dePressekontakt:Dr. Danush AhrbergZahnarztpraxis Dr. AhrbergWestpreußenstraße 760388 Frankfurt a.M. Bergen-EnkheimTelefon: 06109 34141E-Mail: praxis@zahnarzt-bergen-enkheim.deOriginal-Content von: Zahnarztpraxis Dr. Ahrberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182671/6367639