Tencent will sich bis zu fünf Milliarden US-Dollar leihen. Die Investitionen explodieren, der Gewinn stockt, die Aktie hat ein Viertel verloren. Doch Analysten sehen mehr als 50 Prozent Luft. Zu Recht? Der chinesische Internetkonzern prüft die Ausgabe von Offshore-Anleihen im Volumen von bis zu fünf Milliarden US-Dollar, wie Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet. Die Papiere könnten auf US-Dollar und Offshore-Yuan lauten und schon in diesem Monat kommen. Wofür das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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