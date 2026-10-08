München (ots) -Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks hat in seiner Sitzung am 8. Oktober 2026 der Wiederberufung von Christian Nitsche als Leiter des Programmbereichs Aktuelles und Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks zugestimmt. Neue Leiterin des Programmbereichs Politik und Wirtschaft wird Eva Lell. Sie folgt auf Andrea Kister, die sich kürzlich in den Ruhestand verabschiedet hatte.Mit Eva Lell übernimmt eine erfahrene BR-Journalistin und Führungskraft den Programmbereich Politik und Wirtschaft. Aufgabenschwerpunkt ist die crossmediale Berichterstattung und Einordnung politischer sowie gesellschaftlicher Themen, Ereignisse und Zusammenhänge. In ihre Verantwortung fallen die Redaktionen "Politische Magazine und Dokumentationen", "Ausland und politischer Hintergrund", "Bürgerdialog und politischer Talk", "Wirtschaft und Soziales" sowie "Landwirtschaft und Umwelt". Darüber hinaus sind dort Zukunftsbereiche wie BR Recherche, BR Data und das AI Automation Lab mit seiner ARD-weiten Vorreiterrolle rund um den verantwortungsvollen Einsatz Künstlicher Intelligenz im Journalismus angesiedelt. Eva Lell tritt ihre neue Aufgabe zum 1. November 2026 an, datiert ist der Vertrag auf fünf Jahre.Geboren in Deggendorf, begann Eva Lell nach Studium der Fächer Germanistik, Kunstgeschichte und Spanisch 2004 im BR als Reporterin im Studio Franken. Danach arbeitete sie mehrere Jahre als Landtagskorrespondentin und war wesentlich am crossmedialen Umbau der Redaktion Landespolitik beteiligt. Darüber hinaus war Eva Lell regelmäßig als Vertretung im vom BR verantworteten ARD-Auslandsstudio Tel Aviv im Einsatz. Zuletzt leitete sie ab 2022 die Redaktion Landwirtschaft und Umwelt, wo sie erfolgreich neue digitale Angebote und vernetzte Arbeitsweisen etablierte.Christian Nitsche ist seit 2017 Leiter des Programmbereichs Aktuelles sowie BR-Chefredakteur und stellvertretender Informationsdirektor. Er hat unter der Marke BR24 alle aktuellen Formate versammelt und BR24 zur starken digitalen Nachrichtenmarke mit Strahlkraft weit über Bayern hinaus entwickelt. Unter seiner Leitung wurde zudem die Nutzung neuer KI-Anwendungen zur Unterstützung journalistischer Arbeit und effizienterer Prozesse vorangetrieben. Er hat hierfür und für noch mehr Publikumsdialog alle Formatredaktionen neu zugeschnitten. Zur Stärkung der Perspektivenvielfalt hat Nitsche zudem eine redaktionsübergreifende Themenplanung eingeführt. Zu Nitsches Verantwortungsbereich gehören auch die Redaktion Landespolitik, das BR-Hauptstadtstudio, die vom BR verantworteten ARD-Auslandsstudios mit Zuständigkeit für 20 Länder sowie das regionale BR-Korrespondentennetz in Bayern. Einem breiten TV-Publikum ist Nitsche als Moderator von Sendungen wie "Report München" und "Brennpunkt" im Ersten, durch Kommentare in den "Tagesthemen", als Gastgeber der "Münchner Runde" im BR Fernsehen oder das YouTube-Format "7 Fragen Zukunft" bekannt.Christian Nitsche, geboren 1971 in Nürnberg, absolvierte nach seinem Betriebswirtschafts-Studium ein Volontariat beim Bayerischen Rundfunk. Anschließend arbeitete er als Reporter und Korrespondent im In- und Ausland, unter anderem acht Jahre im ARD-Hauptstadtstudio. Von 2011 bis 2014 war er Pressesprecher des BR, danach Zweiter Chefredakteur von ARD aktuell in Hamburg, zuständig für die Planung der Tagesschau und für die Tagesthemen. Er ist heute dienstältester Chefredakteur in der ARD.Pressekontakt:Für Anfragen an den Bayerischen Rundfunk:BR-PressestelleE-Mail: presse@br.deTel. +49 (0)89 5900-10560www.br.de/presseFür Anfragen an den BR-Rundfunkrat:BR-Gremienbürorundfunkrat@br.deOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6367677