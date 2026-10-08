Auch die Wikimedia Foundation, die Organisation hinter der kostenlosen Online-Enzyklopädie, konnte Angriffe auf eigene Systeme nachweisen. Dabei sei kein großer Schaden entstanden, trotzdem ist die Sorge groß. In den vergangenen Wochen wurden zahlreiche Fälle bekannt, in denen autonome KI-Agenten sich der menschlichen Kontrolle entzogen und in fremde Systeme eindrangen. Die Wikimedia Foundation prüfte daraufhin, ob auch ihre Websites betroffen sind. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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