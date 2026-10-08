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Acuity Analytics baut seine Daten- und Technologiekompetenzen in den USA durch die Übernahme von Continuus aus



08.10.2026 / 17:00 CET/CEST

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Durch diese Transaktion wird die Kompetenz von Acuity im Bereich Finanzdienstleistungsdaten und KI-Beratung gestärkt, der Status "Snowflake Premier" hinzugewonnen und die Tier-1-Kompetenz von Acuity in Bezug auf Microsoft vertieft, um der stetig steigenden Nachfrage nach modernen Daten- und KI-Plattformen wie Microsoft Fabric und Databricks gerecht zu werden. LONDON, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Acuity Analytics hat Continuus übernommen, ein in den USA ansässiges Datenberatungsunternehmen, das sich auf Finanzdienstleistungen spezialisiert hat. Durch die Übernahme kommen 37 Spezialisten hinzu, wodurch Acuity Analytics seine Kompetenzen in den Bereichen Datenstrategie, Governance, Engineering und Cloud-Datenplattformen ausbaut. Continuus arbeitet in erster Linie mit Vermögensverwaltern und anderen Finanzinstituten zusammen und unterstützt seine Kunden bei der Entwicklung unternehmensweiter Datenstrategien, der Einrichtung von Governance-Rahmenwerken sowie der Umsetzung groß angelegter Programme zur Datentransformation und -aufbereitung in der Cloud. Die Übernahme stärkt die Präsenz von Acuity Analytics in den Vereinigten Staaten, dem größten Markt des Unternehmens, und erweitert sein globales Dienstleistungsnetzwerk um ein erfahrenes Team vor Ort. ie Transaktion erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Finanzinstitute ihre Investitionen in moderne Dateninfrastrukturen erhöhen, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und den breiteren Einsatz von KI zu ermöglichen. Da Unternehmen die Experimentierphase hinter sich lassen und KI unternehmensweit einführen, gewinnen die Qualität, die Steuerung und die Zugänglichkeit von Daten zunehmend an Bedeutung. Durch die Kombination des Fachwissens von Continuus mit den umfassenderen technologischen Kompetenzen von Acuity Analytics wird die Gruppe ein durchgängiges Angebot bereitstellen, das Datenstrategie, Governance, Analytik, Betriebsabläufe und KI-gestützte Geschäftsabläufe umfasst. Rob King, Geschäftsführer von Acuity Analytics, erklärte: "Was uns an Continuus überzeugt hat, war das fundierte Verständnis des Unternehmens für Finanzdienstleistungen und seine Fähigkeit, Datenstrategien in konkrete Geschäftsergebnisse für die Kunden umzusetzen. Wenn Unternehmen ihre Datenumgebungen modernisieren und KI-Initiativen ausbauen, benötigen sie Partner, die technisches Fachwissen mit soliden Governance- und Umsetzungsfähigkeiten verbinden können. Genau das bietet Continuus. Die Übernahme stärkt unsere Präsenz in den USA und verbessert unsere Fähigkeit, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Daten zu erschließen und gleichzeitig neue Technologien mit Zuversicht einzuführen." Neben seinen technischen Fähigkeiten bringt Continuus Fachwissen in den Bereichen Programmumsetzung und Datenverwaltung mit, beides Bereiche, die zunehmend an Bedeutung gewinnen, da Finanzinstitute komplexe Daten und KI-Programme in Produktionsumgebungen überführen. Stewart Smythe, Hauptverantwortlicher für die Umsetzung im Bereich KI, Daten und Digitalisierung, erklärte: "Kunden tätigen erhebliche Investitionen in Cloud-Datenplattformen, doch Technologie allein reicht nicht aus. Der Erfolg hängt davon ab, dass das richtige Betriebsmodell, ein geeignetes Governance-Rahmenwerk und das nötige Fachwissen für die Umsetzung vorhanden sind. Continuus hat sich einen hervorragenden Ruf erarbeitet, indem es Finanzinstitute bei der Bewältigung dieser Herausforderungen unterstützt. Gemeinsam können wir unseren Kunden ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen anbieten, das von strategischer Beratung über die Umsetzung bis hin zu Analytik und KI-gestützter Transformation reicht." Die Übernahme ist Teil der fortlaufenden Investitionen von Acuity Analytics in die Bereiche KI, Digitalisierung und Daten und unterstützt damit die Entwicklung des Unternehmens von einem Forschungs- und Analyseunternehmen im Finanzdienstleistungssektor hin zu einem technologieorientierten Unternehmen, das Branchenexpertise mit fortschrittlichen digitalen Kompetenzen verbindet. Im Jahr 2024 übernahm Acuity Analytics die PPA Group und erweiterte damit seine Kompetenzen im Bereich der technologiegestützten Datenverarbeitung sowie sein Know-how im Bereich des maschinellen Lernens im Bereich der gewerblichen Kreditvergabe. Im Jahr 2025 übernahm das Unternehmen Ascent, einen auf KI-gestützte digitale Transformation spezialisierten Anbieter, und baute damit seinen Geschäftsbereich "Data and Technology Services" in ganz Europa erheblich aus. Die Übernahme von Continuus stärkt diese Kompetenzen weiter und erweitert die Möglichkeiten der Gruppe, Finanzinstitute weltweit zu unterstützen. Heute konzentriert sich das Angebot von Acuity Analytics darauf, Technologie und Fachkräfte zur Bewältigung realer geschäftlicher Herausforderungen einzusetzen und dabei zuverlässige Daten, spezialisiertes KI-Know-how sowie digitale Lösungen zu kombinieren, um messbare Ergebnisse für seine Kunden zu erzielen. Matt Moeser, Geschäftsführer von Continuus, sagte: "Seit der Gründung von Continuus liegt unser Schwerpunkt darauf, Finanzinstituten dabei zu helfen, mehr Nutzen aus ihren Investitionen in Daten und Technologie zu ziehen. Durch den Zusammenschluss mit Acuity erhält unser Team Zugang zu umfassenderen Kompetenzen, fundierterer Branchenexpertise und einer globalen Plattform, von der aus wir weiter wachsen können. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die sich daraus für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden ergeben, und freuen uns auf die Chancen, die wir gemeinsam erschließen können." Hinweise für die Redaktion Mitarbeiter von Continuus, die zu Acuity wechseln: 37

Snowflake-Partnerstatus: Premier Services Partner

Hauptsächliche Zielbranchen: Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen

Datum des Transaktionsabschlusses: 1. Oktober

Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Envoy Capital Advisors fungierte als exklusiver Verkaufsberater von Continuus. Informationen zu Acuity Analytics Acuity Analytics ist der Handelsname von Acuity Knowledge Partners, einem weltweit tätigen, datengesteuerten Technologie- und Analyseunternehmen, das Finanzinstitute und Unternehmen betreut. Mit mehr als 7.800 Analysten, Datenspezialisten und Technologen an 28 Standorten verbindet Acuity fundiertes Fachwissen im Finanzdienstleistungsbereich mit Kompetenzen in den Bereichen Technik, Digitalisierung, Daten und KI. Das Unternehmen unterstützt mehr als 850 Organisationen dabei, ihre Effizienz zu steigern, bessere Einblicke zu gewinnen und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Acuity wurde 2019 nach der Übernahme durch Equistone Partners Europe als eigenständiges Unternehmen von der Moody's Corporation gegründet. Im Januar 2023 erwarben Fonds, die von der globalen Private-Equity-Gesellschaft Permira beraten werden, eine Mehrheitsbeteiligung, wobei Equistone als Minderheitsgesellschafter investiert blieb. Weitere Informationen finden Sie unter acuityanalytics.com. Medienanfragen Gill Galassi

Leiterin für Marken und Kommunikation

Gill.Galassi@acuityanalytics.com

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