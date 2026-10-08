Mitteilung der PORR AG: PORR AG beschließt Aktienrückkaufprogramm zum Erwerb eigener Aktien Der Vorstand der PORR AG ("PORR" oder "Gesellschaft") hat heute auf Grundlage der bestehenden Ermächtigung der Hauptversammlung beschlossen, ein Aktienrückkaufprogramm zum zweckfreien Erwerb gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG durchzuführen und in dessen Rahmen eigene Aktien im Ausmaß von höchstens 392.782 Stück bzw höchstens 1% des Grundkapitals der Gesellschaft zu einem Kurs zwischen EUR 1,00 und maximal 10 % über dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Aktienrückerwerb vorhergehenden zehn Börsetage zu erwerben. Aktuell hält die Gesellschaft keine eigenen Aktien. Der Aktienrückkauf soll ausschließlich über die Wiener Börse sowie über multilaterale Handelssysteme erfolgen und jedem gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG zulässigen Zweck dienen (auch für die mögliche Bedienung möglicher künftiger Mitarbeiterbeteiligungsprogramme der PORR). Grundlage dieses Beschlusses über ein Aktienrückkaufprogramm ist der Ermächtigungsbeschluss der 146. ordentlichen Hauptversammlung vom 28. April 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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