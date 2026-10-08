Bitcoin News Oktober 2026: $547 Millionen liquidiert und der Markt sucht trotzdem den nächsten Einstieg

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Die Bitcoin News vom 8. Oktober zeigen einen Markt unter Druck, denn 547 Millionen Dollar an gehebelten Positionen wurden innerhalb von 24 Stunden liquidiert. BTC fiel vom Tageshoch bei 85.600 Dollar auf 82.700 Dollar, das tiefste Niveau seit einer Woche. Tankerangriffe in der Straße von Hormus trieben den Ölpreis über 101 Dollar je Barrel und drückten riskante Anlagen nach unten.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 7. Oktober Abflüsse von 487 Millionen Dollar, der größte Tagesabfluss in diesem Monat. Der Fear-and-Greed-Index sank auf 64, was Vorsicht signalisiert, aber keine Panik. Während BTC bei 1,66 Billionen Dollar Börsenwert um einstellige Prozente kämpft, fließen Millionen in einen Presale, der gerade erst startet.

Bitcoin News am 8. Oktober: Ölschock, ETF-Abflüsse und ein Markt zwischen Angst und Gier

BTC notiert am 8. Oktober bei rund 82.700 Dollar und hat in 24 Stunden 1,7 Prozent verloren, laut CoinGecko. Das 24-Stunden-Handelsvolumen liegt bei 37,9 Milliarden Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 1,66 Billionen Dollar. Der Kurs fiel vom Tageshoch bei 85.589 Dollar bis auf 82.318 Dollar, bevor leichte Käufe den Preis stabilisierten.

Erneute Tankerangriffe in der Straße von Hormus haben den Ölpreis über 101 Dollar je Barrel getrieben. Steigende Energiekosten erhöhen den Inflationsdruck und verringern den Spielraum der Fed für Zinssenkungen. Am 7. Oktober zogen Anleger 487 Millionen Dollar aus amerikanischen Spot-Bitcoin-ETFs ab, laut TokenPost. 88 Prozent der 547 Millionen Dollar an Liquidierungen trafen Long-Positionen.

Das Allzeithoch von 126.198 Dollar liegt 34 Prozent entfernt, und selbst Citigroups Ziel von 113.000 Dollar bietet vom heutigen Niveau nur 36 Prozent. Die Daten deuten auf kurzfristige Schwäche, aber nicht auf eine Trendumkehr. Trotzdem schloss BTC in zehn der letzten 13 Oktober im Plus, ein Muster, das der Uptober-Statistik ihren Namen gab. Bei einem Börsenwert in den Billionen ist BTC für Vervielfachungen schlicht zu groß geworden.

Pepeto: Gebührenfreier Swap, KI-Risikoanalyse und ein Presale vor dem erwarteten Binance-Listing

547 Millionen Dollar an Liquidierungen zeigen, wie teuer gehebelte Wetten auf einen bereits riesigen Vermögenswert sein können. Genau dort setzt Pepeto an, denn statt auf Preisbewegungen bei BTC zu wetten, baut das Projekt die Infrastruktur, die der Meme-Coin-Markt braucht.

Jeder Trade, den ein Meme-Coin-Halter abschließt, kostet Gebühren, überbrückt Chains ohne Transparenz und birgt Risiken, die niemand vorher beziffert. Pepeto löst alle drei Probleme gleichzeitig. Die gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine beseitigt Handelskosten, sodass das gesparte Kapital in der Position bleibt und nicht an Börsen abfließt. Das freigesetzte Kapital bewegt sich über eine eigene Bridge zu jeder Blockchain, sodass ein Halter, der einen Trade auf einer anderen Chain entdeckt, niemals ausgesperrt ist, weil seine Token woanders liegen. Die Börse zieht Händler an, die Bridge bringt das Kapital mit, und diese Verzahnung sorgt dafür, dass jedes Werkzeug das andere stärker macht.

Sobald das Kapital angekommen ist, liest der PepetoAI-Risikoscorer die Risikoexposition vom Einstieg bis zum Ausstieg und gibt jedem Wallet die Art von vorbörslicher Analyse, die früher nur großen Adressen zur Verfügung stand. Pepeto basiert auf einem Gesamtangebot von 420 Billionen Token, und SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Teilnehmer auf eine unabhängige Sicherheitsprüfung vertrauen können.

Über 10,38 Millionen Dollar sind bei einem Preis von 0,000000188 Dollar in den Presale geflossen, ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam, und der Schöpfer des Original-Pepe baut das gesamte Projekt. Das erwartete Binance-Listing rückt näher, und die aktuelle Runde hat bereits über 90 Prozent ihrer Zuteilung erreicht. ETH notierte einst unter einem Dollar, bevor die breite Öffentlichkeit davon erfuhr, und dieser Vergleich zeigt, welches Potenzial in einem Presale-Einstieg vor dem Listing stecken kann.

Fazit

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen, dass sich das Kapital bereits neu positioniert. ETH notierte einst bei wenigen Dollar und lieferte frühen Haltern die größten Renditen des gesamten Zyklus. Mehr als 10,38 Millionen Dollar im Pepeto-Presale deuten darauf hin, dass erfahrene Wallets bei einem Preis mit sieben Nullen dasselbe Potenzial sehen. Das erwartete Binance-Listing rückt näher, jede abgeschlossene Stufe hebt den Preis für alle danach. Wer den Presale heute noch offen findet, findet den günstigsten Einstieg, den es geben wird.

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Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto-Nachrichten vom Oktober 2026?

BTC fiel auf 82.700 Dollar nach 547 Millionen Dollar an Liquidierungen und 487 Millionen Dollar ETF-Abflüssen, während Tankerangriffe in der Straße von Hormus den Ölpreis über 101 Dollar trieben.

Warum gilt Pepeto als starker Einstieg in der aktuellen Marktlage?

Das erwartete Binance-Listing rückt näher, der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und die funktionierende Börse samt Bridge hebt Pepeto von reinen Meme-Token ab. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.