Rheinmetall verschafft sich zusätzlichen finanziellen Spielraum und verdoppelt seine Kreditlinie vorzeitig. Statt bislang 750 Millionen Euro stehen dem DAX-Konzern künftig 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Rheinmetall-Aktie reagiert positiv und gewinnt rund 1 Prozent auf 940,50 Euro.Rheinmetall verdoppelt seinen Kreditrahmen Rheinmetall erhöht seinen bestehenden Kreditrahmen von 750 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro und erneuert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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