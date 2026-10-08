Ein CEO hat durch seinen KI-Agenten einen großen Schrecken bekommen. Der Bot postete seine Finanzen in einem öffentlichen Slack-Kanal, sodass andere aus dem Unternehmen seinen Kontostand sowie Einnahmen und Ausgaben bekommen konnten. Wie es dazu kommen konnte. KI-Agenten Zugriff auf eine Vielzahl von Daten zu geben, ist für ihre Nutzung äußerst praktisch. Dadurch entstehen aber auch enorme Risiken. Denn sensible Daten sollten nicht mit Chatbots und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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