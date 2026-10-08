Auch in diesem Jahr hat das Analysehaus Franke und Bornberg private Krankenvollversicherungen beleuchtet. Insgesamt 799 Tarife haben die Analysten untersucht und auch am Bewertungsverfahren gefeilt. Die Höchstnote erhalten 11% der Angebote. Welche Versicherer Spitzentarife im Portfolio haben. Das Analysehaus Franke und Bornberg hat sein Rating Private Krankenvollversicherung aktualisiert und dabei das Bewertungsverfahren in vier Punkten angepasst. Bereits seit dem letzten Update werden Ergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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