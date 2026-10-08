TSMC wächst dank der starken Nachfrage nach KI-Chips weiter in außergewöhnlichem Tempo. Im dritten Quartal erreicht der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter einen neuen Umsatzrekord und übertrifft die Erwartungen. An der Börse sorgt das dennoch nicht für Begeisterung, die TSMC-Aktie beendet den Handel mit Verlusten.TSMC erreicht neuen Umsatzrekord TSMC erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von umgerechnet rund 41,7 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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