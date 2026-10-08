25% von Frankreichs Schulden bei der EZB: Keine gute Idee
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|16:37
|ECB to hike rates again in December - poll
|16:37
|Euro stabilisiert sich, da US-Renditen zurückgehen, Händler bewerten Fed- und EZB-Signale
|EUR/USD erholt sich, da ein Pullback bei den Renditen von US-Staatsanleihen den Anstieg des Greenbacks begrenzt - Höhere Ölpreise halten die Inflationsrisiken auf beiden Seiten des Atlantiks erhöht...
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|16:13
|Devisen: Eurokurs gestiegen - EZB-Referenzkurs: 1,1186 US-Dollar
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1186 (Mittwoch: 1,1177) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8939 (0,8946)...
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|15:07
|EZB dürfte im Oktober pausieren, bevor sie im Dezember die Zinsen anhebt - Reuters-Umfrage
|Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte die Zinsen im Oktober unverändert lassen, bevor sie im Dezember eine weitere Erhöhung vornimmt, wie eine Reuters-Umfrage vom 5. bis 8. Oktober ergab.Die Umfrage...
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