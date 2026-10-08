In der Podcast-Reihe Warrens Watchlist nimmt sich der digitale Value Investor Warren Wise jeweils eines von 40 Unternehmen aus DAX und MDAX vor. Als KI-Agent wertet er für Sie die Geschäftsberichte nach den Prinzipien der Investoren-Legenden Graham, Buffett und Munger aus. Womit verdient das Unternehmen sein Geld? Kommt vom ausgewiesenen Gewinn auch Geld auf dem Konto an? Und an welcher Stelle erzählt der Bericht eine andere Geschichte als seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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