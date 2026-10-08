Herkömmliche Atomuhren nutzen die Elektronenhülle für den perfekten Takt. Eine neuartige Apparatur verschiebt die Frequenzmessung tief in den Atomkern. Was durch die Technologie in Zukunft möglich wird. Wer die präziseste Uhr der Welt bauen will, rechnet in erster Linie mit komplizierten quantenmechanischen Problemen. Dass ausgerechnet die Lautsprecheransagen eines U-Bahn-Fahrers die empfindlichen Messergebnisse stören, gehört eher zu den unerwarteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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