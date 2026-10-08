Emittent / Herausgeber: Medaro Mining Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis

Medaro Mining identifiziert mehrere klar abgegrenzte magnetische Zielgebiete auf dem Projekt Bastnäs in Schweden



08.10.2026 / 19:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vancouver, British Columbia - 8. Oktober 2026 - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCID: MEDAF) (FWB: 1ZY) ("Medaro" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse seiner hochauflösenden, in geringer Höhe durchgeführten magnetischen Drohnenvermessung bekannt zu geben, die auf dem Projekt Bastnäs des Unternehmens in Mittelschweden abgeschlossen wurde. Die Vermessung wurde auf einem zentralen Abschnitt des Projekts im Rahmen des Explorationsprogramms 2026 von Medaro durchgeführt und sollte detaillierte Informationen über die magnetischen Eigenschaften, die geologische Struktur und die Verteilung vielversprechender mineralisierter Zonen auf der gesamten Liegenschaft liefern. Geophysikalische Ergebnisse Highlights Entdeckung mehrerer magnetischer Hochstrukturen, die mit historischen Eisenerzbergwerken korrelieren

Deutlich abgegrenzte magnetische lineare Hochstrukturen, die von Nordosten nach Südwesten über das Projektgebiet verlaufen

Strukturelle Überlagerung, die die magnetischen linearen Hochstrukturen unterbricht

Phase 2 der magnetischen Drohnenvermessung soll 2027 abgeschlossen werden Diese Drohnenvermessung hat einen detaillierten magnetischen Datensatz geliefert, der den zentralen Abschnitt des Projekts Bastnäs abdeckt. Bestimmte Bereiche innerhalb der aktuellen magnetischen Vermessung weisen aufgrund von Gelände-, Umwelt- und betrieblichen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Vermessung mittels unbemannter Luftfahrzeuge Lücken in der Abdeckung auf. Diese Bereiche sollen im Rahmen von Phase 2 ergänzt werden. Die magnetische Reaktion ist auf Bastnäs von Bedeutung, da dort in der Vergangenheit in großem Umfang Magnetit abgebaut wurde und das Vorkommen von Kupfer-, Gold- und Seltenerdelement-Mineralisierungen in eisenreichen Magnetit-Horizonten bekannt ist. Die folgenden Abbildungen zeigen die gefilterten magnetischen Daten im Verhältnis zur Ausdehnung der Konzession, zum Gelände und zu den Bereichen historischer Bergwerksanlagen (Bastnäs, Persgruvan, Häggruvan, Stålklockan und Källfallsgruvan). Abbildung 1. Hochauflösende UAV-Karte der gesamten magnetischen Intensität (TMI) des Projekts Bastnäs. Abbildung 2. Magnetische TMI-Karte mit Polreduktion (Reduction to Pole, RTP), die die Verteilung und Ausrichtung magnetischer Merkmale auf dem gesamten Projektgebiet Bastnäs hervorhebt. Ein Vergleich mit der nahezu identischen TMI-Karte in Abbildung 1 zeigt, dass die magnetischen Körper überwiegend vertikal verlaufen. Abbildung 3. Karte der magnetischen Neigungsableitung (TDR), die magnetische Gradienten und Merkmale hervorhebt, die bei der Interpretation geologischer Kontakte und struktureller Trends auf dem gesamten Projektgebiet hilfreich sind. Abbildung 4. Karte der 2. vertikalen Ableitung (2VD) der gefilterten magnetischen Daten, die die Interpretation der komplexen geologischen Muster auf dem Projekt Bastnäs ermöglicht. Integration mit den Ergebnissen der Oberflächenuntersuchungen Die geophysikalische Untersuchung wird gemeinsam mit den Ergebnissen der Oberflächenprobenahmen des Unternehmens aus dem Jahr 2026 interpretiert. Die folgende Abbildung 5 zeigt ein komplexes Muster aus magnetischen und strukturellen linearen Strukturen. Die magnetischen linearen Strukturen werden als nahezu vertikale, schmale Bänder interpretiert, die einen hohen Anteil an Magnetit enthalten. Diese Bänder werden durch eine Reihe von Brüchen gestört, die zudem ein allgemeines, sich netzartig verzweigendes Muster von Nordosten nach Südwesten bilden. Dies steht im Zusammenhang mit strukturellen Verformungen, die die Region seit der Entstehung der Magnetitbänder geprägt haben. Es ist bekannt, dass Kupfersulfid-Mineralisierungen in den historischen Bergwerken Bäckegruvan und Persgruvan in direktem Zusammenhang mit Magnetit-Mineralisierungen stehen. Auch die Cerit-Mineralisierung in den alten Bastnäs-Bergwerken steht bekanntermaßen in räumlichem Zusammenhang mit Magnetit. Abbildung 5. Karte der magnetischen Neigungsableitung (TDR) (siehe Abbildung 3) mit einer Interpretation der magnetischen und strukturellen Lineamente. Die Karte zeigt zudem die Fundorte von hochgradigen Gesamt-Seltenerdenoxiden (TREO) und Kupfer (Cu), die während der Oberflächenprobenahmekampagne 2026 entdeckt wurden. Insgesamt wurden auf Bastnäs 218 Gesteinssplitterproben aus neuen Aufschlüssen und historischen Abbaustätten entnommen, wobei zuvor gemeldete Ergebnisse bis zu 32,99 % TREO, 16,5 g/t Gold und 23,7 % Kupfer umfassten. Das Unternehmen hat auf der Grundlage der kombinierten geologischen, geochemischen und geophysikalischen Ergebnisse sechs Hauptgebiete von Interesse identifiziert (siehe alle obigen Abbildungen). Medaro wird die geophysikalischen Ergebnisse weiterhin mit geologischen, geochemischen und historischen Bergbaudaten verknüpfen, um vorrangige Ziele für weitere Explorations- und Bohrarbeiten zu identifizieren. Hinweis: Geophysikalische Anomalien sind indirekte Messwerte und deuten nicht zwangsläufig auf eine wirtschaftlich nutzbare Mineralisierung hin. Zur Bestimmung der Quelle, des Gehalts, der Mächtigkeit und der Kontinuität einer etwaigen Mineralisierung sind weitere geologische Arbeiten und Bohrungen erforderlich. "Die Ergebnisse der hochauflösenden magnetischen Vermessung vermitteln uns ein viel klareres Bild von der Geologie und Struktur auf dem gesamten Gebiet von Bastnäs", sagte Mark Carruthers, President und CEO von Medaro Mining. "Wichtig ist, dass uns die Untersuchung in Kombination mit den Ergebnissen unserer Probenahmen aus dem Jahr 2026 dabei geholfen hat, mehrere Gebiete für weitere Explorationsarbeiten zu identifizieren und zu priorisieren. Wir konzentrieren uns nun darauf, die geophysikalischen, geologischen und geochemischen Daten zu integrieren, um diese Ziele zu verfeinern und zu ermitteln, wo Folgebohrungen die größte Wirkung erzielen können." Qualifizierte Person Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Amanda Scott, einer Beraterin des Unternehmens und einer "qualifizierten Person" im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Die qualifizierte Person hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, jedoch nicht alle hierin genannten historischen oder von Dritten stammenden Explorationsdaten unabhängig verifiziert. Diese Informationen gelten als historischer Natur und dienen ausschließlich der Darstellung des geologischen Kontexts sowie der Festlegung von Explorationszielen. Über das Projekt Bastnäs Das Projekt Bastnäs befindet sich in Mittelschweden im historisch bedeutsamen Gebiet von Bastnäs, wo im 19. Jahrhundert erstmals Bastnäsit nachgewiesen wurde und das mit einigen der frühesten Entdeckungen von Seltenerdmetallen in Verbindung steht. Das Projekt ist höffig für Seltenerdmetallmineralisierungen sowie für Edel- und Basismetalle. Das Projekt umfasst zwei Explorationsgenehmigungen, Bastnäs 100 und Bastnäs 200, die zurzeit treuhänderisch von McKnight Resources AB gehalten werden, und eine Explorationsgenehmigung, Bäckegruvan Nr. 1, die zurzeit treuhänderisch von Explora Mineral AB gehalten wird. Vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen sollen die Explorationsgenehmigungen zu 100 % auf Medaro übertragen werden. Über Medaro Mining Corp. Medaro ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf dem Erwerb und der Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Mineralprojekte in Ontario, Quebec und Schweden gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, durch systematische Exploration, disziplinierte Projektbewertung und verantwortungsvolle Entwicklung Shareholder-Value zu schaffen. Anleger können sich für weitere Informationen an info@medaromining.com wenden, die Website des Unternehmens unter www.medaromining.com besuchen, unter 1 866 998 6536 anrufen oder sich die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca ansehen. Im Namen des Unternehmens "gezeichnet" Mark Carruthers President und Chief Executive Officer Medaro Mining Corp. 220 - 333 Terminal Avenue Vancouver, BC V6A 4C1 mark.carruthers@medaromining.com Weder die Canadian Securities Exchange ("CSE") noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Explorationspotenzial des Projekts Bastnäs, zur Interpretation geologischer, geophysikalischer, geochemischer und historischer Daten, zur Identifizierung und Priorisierung von Explorationszielen, zu geplanten mineralogischen Arbeiten, zu geplanten Bohrungen und anderen Explorationsaktivitäten, zum Erhalt von Genehmigungen und behördlichen Zulassungen sowie zum Potenzial für die Entdeckung von Mineralisationen mit Seltenen Erden, Edelmetallen, Basismetallen oder kritischen Mineralen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Richtigkeit historischer und öffentlich zugänglicher Daten, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, des Zugangs zum Projekt, des Erhalts erforderlicher Genehmigungen, der Verfügbarkeit von Auftragnehmern und der Fähigkeit des Unternehmens, die geplanten Arbeiten abzuschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter Explorationsrisiken, geologische Ungewissheiten, Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren, Rohstoffpreise und Marktbedingungen, Finanzierungsrisiken, Umwelt- und regulatorische Risiken sowie die Verfügbarkeit von Auftragnehmern. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au ) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News