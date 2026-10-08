Volkswagen gerät am Donnerstag gleich von zwei Seiten unter Druck. Während der Konzern seinem US-Partner Rivian einen langfristigen Kredit von umgerechnet rund 893 Millionen Euro bereitstellt, müssen in den USA mehr als 22.000 Elektroautos wegen möglicher Brandgefahr zurückgerufen werden. Die Volkswagen-Vorzugsaktie verliert zeitweise rund 4 Prozent und fällt auf etwa 67 Euro.Volkswagen ruft 22.524 Elektroautos zurück Volkswagen ruft in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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