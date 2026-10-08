Der weltgrößte Speicherchiphersteller Samsung Electronics hat mit seiner jüngsten Prognose für das dritte Quartal heute Historisches geschaffen. Getrieben vom globalen Hunger nach künstlicher Intelligenz pulverisiert der südkoreanische Tech-Gigant seine eigenen Rekorde und übertrifft sogar die kühnsten Analystenerwartungen. Trotz historischer Zahlen gab die Aktie um -4% nach, verspricht aber surreal hohe Umsätze. Ist das ein Kaufargument? Über 100 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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