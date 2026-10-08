Bei Volkswagen läuft derzeit vieles schief. Die Prognose wurde massiv gesenkt, Porsche belastet den Konzern mit Milliarden und in China verschärft sich der Wettbewerb weiter. Die Aktie ist entsprechend tief gefallen. Umso auffälliger ist, dass mehrere Analysten weiterhin Kursziele von 100 € und mehr aufrufen. Bei Volkswagen läuft es derzeit richtig schlecht Die Gewinnwarnung aus dem September hat noch einmal gezeigt, wie ernst die Lage inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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