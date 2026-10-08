Bei XRP ist die Erholung der vergangenen Wochen erstmal ins Stocken geraten. Der Kurs ist wieder unter 1,40 US$ gefallen und hat damit einen Bereich abgegeben, an dem zuletzt auffällig viel gehandelt wurde. Solange XRP darunter bleibt, dürfte die Zone eher wieder als Hürde wirken. Kommt noch mehr Verkaufsdruck rein, wären auf der Unterseite vor allem 1,34 US$ und danach das September-Tief bei knapp 1,26 US$ wichtig. Der große Volumenbereich ist erstmal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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