Bitcoin steht wieder ordentlich unter Druck. Nach dem Anstieg bis in den Bereich um 87.000 US$ hat sich das Bild in wenigen Tagen deutlich eingetrübt, inzwischen notiert der Kurs nur noch bei rund 81.000 US$. Damit ist ausgerechnet die Zone verloren gegangen, die nach dem vorherigen Ausbruch eigentlich Halt geben sollte. Warum Bitcoin derzeit so deutlich zurückkommt Der Rücksetzer kommt nicht aus dem Nichts. An den Märkten hat sich die Stimmung zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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