US-Hochkaräter und die Chipbranche dominieren die Woche. Die wichtigsten Börsen- und Finanztermine im Überblick:In der kommenden Woche rückt die Berichtssaison zunehmend in den Mittelpunkt. Mit JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America und Morgan Stanley legen gleich mehrere US-Großbanken Zahlen vor. Besonders im Fokus stehen zudem die Quartalszahlen von ASML am Mittwoch und TSMC am Freitag, die wichtige Signale für die Chip- und KI-Branche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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