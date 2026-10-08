Börse heute: Tech-Abverkauf und Ölpreis belasten den Aktienmarkt

An der Börse heute dominieren rote Vorzeichen die internationalen Kurstafeln. Ein kräftiger Anstieg der Ölpreise, anhaltend hohe US-Anleiherenditen und eine spürbare Korrektur im Technologiesektor setzen den globalen Aktienmarkt unter Druck. Nach den jüngsten Rekordständen zu Wochenbeginn nutzen viele Marktteilnehmer die angespannte geopolitische Lage sowie die jüngsten Zinssignale der US-Notenbank für gezielte Gewinnmitnahmen.

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