NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Seine Prognosen für das dritte Jahresviertel des Autobauers entsprächen in puncto Umsatz und Profitabilität weitgehend den Konsensschätzungen, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 19:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 19:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0007100000
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