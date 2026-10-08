XRP News: XRPN-Börsenstart auf Oktober 12 verschoben - wie reagiert der Kurs?

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Evernorth verschiebt den XRPN-Börsenstart auf den 12. Oktober, und XRP fällt auf 1,40 Dollar. Der Markt hatte den 8. Oktober als Katalysator eingeplant, doch die Fusion braucht mehr Zeit. Gleichzeitig aktiviert das XRP Ledger drei Protokoll-Upgrades innerhalb von 17 Stunden. Die XRP News dieser Woche zeigen einen Coin zwischen institutioneller Expansion und kurzfristiger Enttäuschung. Ripple verdient über Hidden Road bereits Gebühren an gehebelten Aktiengeschäften, trotzdem liegt der Kurs 63 Prozent unter dem Allzeithoch. In solchen Phasen richtet sich der Blick auf frühe Projekte mit funktionierenden Produkten und offenem Einstieg.

Was bedeutet die XRPN-Verschiebung für die XRP News?

Evernorth Holdings sollte am 8. Oktober unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq starten. Die Fusion verschob sich auf den 9. Oktober, der erste Handelstag rutschte auf den 12. Oktober. Das Unternehmen hält voraussichtlich 473 Millionen XRP in seiner Bilanz. Für traditionelle Investoren wäre XRPN ein regulierter Zugang zur Wertentwicklung von XRP. Doch die Verzögerung von vier Handelstagen nahm dem Markt einen kurzfristigen Preistreiber, und das zeigte sich sofort im Kurs.

XRP fiel am 8. Oktober laut UseTheBitcoin auf 1,40 Dollar, ein Rückgang von 4,4 Prozent. Auf Protokollebene passiert dagegen viel. Am 8. Oktober wird PermissionDelegationV1_1 aktiv, ein Upgrade für sichere Kontodelegierung ohne Weitergabe des Master-Keys, wie CoinMarketCap berichtet. Am 9. Oktober folgen BatchV1_1 und fixBatchV1_2, die bis zu acht Transaktionen gleichzeitig atomar bündeln können.

Ripple Prime, aus der 1,25-Milliarden-Dollar-Übernahme von Hidden Road entstanden, hat ihren Umsatz seit dem Abschluss verdreifacht. Im August sammelte Ripple Prime 275 Millionen Dollar über vorrangige Schuldverschreibungen ein. Kumulative Nettomittelzuflüsse in US-Spot-XRP-ETFs erreichten 1,79 Milliarden Dollar. All das stärkt die langfristige These für XRP, doch kurzfristig fehlt der Kursimpuls. In genau solchen Momenten suchen Investoren nach Projekten vor dem Listing, die ihren Wert bereits bewiesen haben.

Warum ist Pepeto der Presale, den XRP-Trader immer wieder finden?

Während XRP auf seinen nächsten Preistreiber wartet und der XRPN-Start erst am 12. Oktober kommt, richten sich einige Blicke auf einen Presale, der seine Infrastruktur nicht nur angekündigt, sondern tatsächlich gebaut hat. Pepeto hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und betreibt eine Börse, die Trader aus dem gesamten Markt mit einem zentralen Merkmal anspricht.

PepetoSwap erhebt null Gebühren auf jeden einzelnen Trade, der über die Plattform läuft. Ein Swap über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar, auf PepetoSwap kostet derselbe Trade dagegen nichts. Bei 200 Trades von je 5.000 Dollar wächst die Ersparnis gegenüber herkömmlichen Börsen auf insgesamt 3.000 Dollar. Die Börse unterstützt Market Orders, Limit Orders und automatisierte DCA Orders, und der MEV-Schutz ist von Anfang an aktiv geschaltet.

Die Cross-Chain-Bridge überträgt Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden, und die Transferkosten liegen bei null Dollar. Andere Bridges verlangen für denselben Vorgang 15 bis 50 Dollar und sperren Guthaben manchmal über mehrere Stunden. Pepeto sperrt Token auf einer Chain und prägt sie auf der anderen Seite, nachdem der kryptografische Beweis auf der Chain bestätigt wurde. Es gibt keine Wrapped Tokens, und kein Vermittler hält die Coins in der Zwischenzeit.

SolidProof hat die gesamte Codebasis vor dem Start des Presales vollständig geprüft und verifiziert, sodass Anleger mit einer unabhängig bestätigten Sicherheitsgrundlage einsteigen können. Der Mitgründer stand hinter dem originalen Pepe Coin, und ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet im Entwicklerteam des Projekts. Diese Kombination aus funktionierenden Tools und echten Vertrauensmerkmalen erklärt, warum der Coin immer wieder in Diskussionen auftaucht. Jede Runde, die sich füllt, bringt das Listing näher, und der aktuelle Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand der laufenden Presale-Stufe und alle weiteren Details.

Fazit

Die XRP News dieser Woche haben gezeigt, dass selbst ein Coin mit institutioneller Rückendeckung nicht frei von Rücksetzern ist. In vergangenen Zyklen zeigte sich das volle Renditepotenzial erst bei Projekten, in die Anleger vor dem Listing eingestiegen sind. Mehr als 10,38 Millionen Dollar im Presale zeigen, dass informierte Anleger ihre Entscheidung bereits getroffen haben. Der Einstieg zum Presale-Preis gilt nur für die aktuelle Stufe, und jede neue Runde setzt einen höheren Preis. Dieses Fenster schließt sich, und die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie viel davon noch offen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeuten die neuesten XRP News für Ripple-Anleger?

Der XRPN-Börsenstart verschob sich auf den 12. Oktober, während XRP auf 1,40 Dollar fiel. Drei XRPL-Upgrades gehen am 8. und 9. Oktober live, und XRP-ETF-Zuflüsse erreichten kumulativ 1,79 Milliarden Dollar.

Ist Pepeto ein interessanter Presale neben den aktuellen Ripple-Entwicklungen?

Pepeto betreibt eine Börse mit null Gebühren, hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und wurde von SolidProof auditiert. Das Listing rückt mit jeder Stufe näher. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.