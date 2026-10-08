Eni (ENI): Fällt jetzt die entscheidende Widerstandszone bei 25 EUR?

Breakout-Setup erreicht Schlüsselmarke!

Rückblick

Nach einer Erholungsphase von den Sommer-Tiefs (bei rund 20 EUR) zeigt der Kurs eine stetige Serie höherer Tiefs. Die Eni-Aktie hat sich bis an die entscheidende Widerstandszone bei ca. 24.50 EUR herangearbeitet und diese gerade überschritten.

Eni-Aktie: Chart vom 08.10.2026, Kürzel: ENI, Kurs: 24.86 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Ausbruch über 24.50 EUR wird von den steigenden 20- und 50-Tagedurchschnitten sowie positiv gestimmten Analysteneinstufungen im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen getragen. Ein Breakout über 25 EUR würde ein weiteres Kaufsignal mit erstem Zielbereich bei rund 26.50 EUR auslösen.

Mögliches bärisches Szenario

Ein nachhaltiger Rutsch unter die Trendlinie bei rund 24.50 EUR würde das bullische Momentum auflösen und weiteren Abgabedruck einleiten. Ziele zur Unterseite stellen die gleitenden Durchschnitte der vergangenen 20/50 Tage dar sowie danach das August-Tief bei 22.60 EUR.

Meinung

Als einer der großen europäischen Öl- und Gaskonzerne profitiert ENI aktuell direkt von den wieder angezogenen und schwankenden Rohölpreisen im globalen Marktumfeld. Das Unternehmen verfolgt eine sogenannte "Satellite-Strategie" - sprich: Geschäftsbereiche wie Erneuerbare Energien/Biokraftstoffe (Plenitude, Enilive) werden separat aufgestellt und teils für Investoren geöffnet, um Verborgene Werte im Konzern freizusetzen. Neben der operativen Entwicklung schätzen Anleger ENI traditionell für eine solide Dividendenrendite und laufende Aktienrückkaufprogramme, die den Kurs stützen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 70.63 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 198.82 Mio. EUR

Meine Meinung zu Eni ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026

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