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WKN: 897791 | ISIN: IT0003132476 | Ticker-Symbol: ENI
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08.10.26 | 21:56
24,830 Euro
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24,72524,82008.10.
ratgeberGELD.at
08.10.2026 23:09 Uhr
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(2)

Eni (ENI): Fällt jetzt die entscheidende Widerstandszone bei 25 EUR?

Breakout-Setup erreicht Schlüsselmarke!

Rückblick

Nach einer Erholungsphase von den Sommer-Tiefs (bei rund 20 EUR) zeigt der Kurs eine stetige Serie höherer Tiefs. Die Eni-Aktie hat sich bis an die entscheidende Widerstandszone bei ca. 24.50 EUR herangearbeitet und diese gerade überschritten.

Eni-Aktie: Chart vom 08.10.2026, Kürzel: ENI, Kurs: 24.86 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Ausbruch über 24.50 EUR wird von den steigenden 20- und 50-Tagedurchschnitten sowie positiv gestimmten Analysteneinstufungen im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen getragen. Ein Breakout über 25 EUR würde ein weiteres Kaufsignal mit erstem Zielbereich bei rund 26.50 EUR auslösen.

Mögliches bärisches Szenario

Ein nachhaltiger Rutsch unter die Trendlinie bei rund 24.50 EUR würde das bullische Momentum auflösen und weiteren Abgabedruck einleiten. Ziele zur Unterseite stellen die gleitenden Durchschnitte der vergangenen 20/50 Tage dar sowie danach das August-Tief bei 22.60 EUR.

Meinung

Als einer der großen europäischen Öl- und Gaskonzerne profitiert ENI aktuell direkt von den wieder angezogenen und schwankenden Rohölpreisen im globalen Marktumfeld. Das Unternehmen verfolgt eine sogenannte "Satellite-Strategie" - sprich: Geschäftsbereiche wie Erneuerbare Energien/Biokraftstoffe (Plenitude, Enilive) werden separat aufgestellt und teils für Investoren geöffnet, um Verborgene Werte im Konzern freizusetzen. Neben der operativen Entwicklung schätzen Anleger ENI traditionell für eine solide Dividendenrendite und laufende Aktienrückkaufprogramme, die den Kurs stützen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 70.63 Mrd. EUR
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 198.82 Mio. EUR
  • Meine Meinung zu Eni ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 08.10.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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