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Ripple bietet jetzt Swap-Finanzierung für gehebelte ETFs an und dringt damit in eines der lukrativsten Geschäftsfelder der Wall Street ein. Das Wall Street Journal berichtete am 8. Oktober über den Vorstoß von Ripple Prime in den Markt für Leveraged-ETF-Finanzierung. XRP fiel am selben Tag um 4,4 Prozent auf $1,40 und testete eine psychologische Unterstützung. Evernorth, die geplante XRP-Schatzkammer mit 473 Millionen Token, verschob den XRPN-Nasdaq-Start auf den 12. Oktober. Gleichzeitig gehen drei Protokoll-Upgrades auf dem XRP Ledger live. Die kumulierten Zuflüsse in US-Spot-XRP-ETFs erreichten $1,79 Milliarden, das verwaltete Vermögen $1,70 Milliarden. Das Allzeithoch liegt bei $3,84, XRP steht 63 Prozent darunter. Die XRP News dieser Woche zeigen einen Coin zwischen institutionellem Aufstieg und kurzfristigem Verkaufsdruck, und warum erfahrene Anleger jetzt nach Chancen außerhalb der Top-10 suchen.

Was bedeutet Ripples Wall-Street-Vorstoß für die XRP News?

Ripple bietet über seinen Brokerage-Arm Ripple Prime Swap-Finanzierung für gehebelte Exchange-Traded Funds an. Dazu gehört eine annualisierte Finanzierungsrate von rund 8 Prozent beim Tradr 2X Long SNDK Daily ETF, wie CoinGape berichtete. Strengere Kapital- und Risikovorschriften bei Banken öffneten diesen Markt für Nicht-Banken wie Ripple, die nun als Intermediäre einspringen. XRP handelte am 8. Oktober bei $1,40, nachdem der Kurs in wenigen Tagen von $1,53 gefallen war.

Evernorth, die Ripple-nahe XRP-Treasury-Gesellschaft mit 473 Millionen Token, verschob den Börsenstart unter dem Ticker XRPN auf den 12. Oktober. US-Spot-XRP-ETFs verzeichneten kumulierte Zuflüsse von $1,79 Milliarden und verwaltete Vermögenswerte von $1,70 Milliarden laut UseTheBitcoin. Drei Protokoll-Upgrades gehen am 8. und 9. Oktober auf dem XRP Ledger live. PermissionDelegationV1_1 erlaubt granulare Kontoautorisierung, ohne den Master-Key weiterzugeben. BatchV1_1 ermöglicht die atomare Ausführung von bis zu acht Transaktionen für institutionelle Abwicklung. Ein TD Sequential-Kaufsignal erschien bei $1,39, das Analysten als mögliches Zeichen einer Bodenbildung werten. Standard Chartered sieht XRP langfristig bei $12,60 bis 2028.

Ripples Wall-Street-Expansion zeigt, dass Krypto im traditionellen Finanzwesen angekommen ist. Nate Geraci, ein bekannter ETF-Analyst, kommentierte den Vorstoß auf X und betonte die Bedeutung für das breitere Krypto-Ökosystem. Doch selbst mit institutioneller Unterstützung und positiven Protokoll-Updates bleibt das kurzfristige Aufwärtspotenzial bei $1,40 auf eine Verdopplung zum Allzeithoch begrenzt.

Warum finden XRP-Händler immer wieder den Weg zu Pepeto?

Ripple expandiert in die Wall Street, aber XRP bei $1,40 bedeutet bestenfalls eine Verdopplung zum Allzeithoch. In jedem Zyklus kamen die Vervielfachungen nicht vom Coin in den Schlagzeilen, sondern von Projekten, die bereits liefen und noch im Presale standen. Genau dort steht Pepeto.

Mehr als $10,38 Millionen sind bereits eingegangen, bei einem Preis von $0,000000188 pro Token. Jede Phase, die ausverkauft wird, setzt einen höheren Preis für die nächste. PepetoSwap berechnet null Gebühren auf jeden Trade, während ein Swap über $1.000 auf Uniswap $3 kostet. Die Börse verarbeitet Market Orders, Limit Orders und DCA mit aktiviertem MEV-Schutz als Standard. Das tägliche Handelsvolumen hat $50 Millionen erreicht. Die Cross-Chain-Bridge sendet Token zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden ohne Kosten.

Andere Bridges verlangen $15 bis $50 pro Transfer und sperren Gelder manchmal für Stunden. Pepeto sperrt Token auf einer Chain und prägt sie auf der anderen, nachdem der Beweis on-chain bestätigt ist, ohne verpackte Token und ohne Drittverwahrung.

SolidProof hat den gesamten Quellcode geprüft und die Identität des Teams verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, was die Sicherheit der Anleger von Beginn an gewährleistet. Der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe Coin aufgebaut, und ein ehemaliger Binance-Experte sitzt im Entwicklungsteam. Jede Runde, die sich füllt, bringt das Listing näher und macht den aktuellen Preis zum günstigsten Einstieg, den es geben wird. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie viel Zeit in der laufenden Phase noch bleibt.

Fazit

Die XRP News zeigen Ripples Wall-Street-Expansion, aber XRP bei $1,40 bietet erfahrenen Anlegern wenig Spielraum für die Gewinne, die diesen Zyklus definieren werden. Pepeto steht dort, wo die größten Chancen historisch entstanden: vor dem Listing, mit funktionierenden Tools und einem Preis, der mit jeder Phase steigt. Jeder Tag im Presale ist ein Tag, an dem der Einstieg noch nicht teurer geworden ist. Auf der offiziellen Pepeto-Website sehen Anleger den verbleibenden Zeitrahmen der laufenden Phase.

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Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet Ripples Wall-Street-Vorstoß für Anleger?

Ripple bietet über Ripple Prime Swap-Finanzierung für gehebelte ETFs an und positioniert sich als Wall-Street-Intermediär. XRP handelt bei $1,40, während Evernorth den XRPN-Nasdaq-Start auf den 12. Oktober verschob und drei Protokoll-Upgrades auf dem Ledger live gehen.

Warum ist Pepeto im Oktober 2026 relevant?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse, eine Cross-Chain-Bridge und einen Token-Scanner. SolidProof hat den Code vollständig auditiert. Der Presale-Preis steigt mit jeder Phase, und das Listing rückt näher. Alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.