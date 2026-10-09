XRP News Oktober 2026: Ledger startet größtes Upgrade des Jahres, doch der Kurs reagiert nicht

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Das XRP Ledger erhält morgen sein größtes Upgrade des Jahres, und der Kurs reagiert bisher kaum. Batch V1.1 bündelt bis zu acht Transaktionen atomar in einem Schritt und könnte den Handel mit tokenisierten Werten grundlegend verändern. XRP notiert bei 1,47 Dollar, 46 Prozent höher als vor 90 Tagen, aber 59 Prozent unter dem Allzeithoch. Standard Chartered hat seine Jahresendzielprognose von 8 Dollar auf 2,80 Dollar gesenkt. Das sind die XRP News, die den Oktober bestimmen. Wer versteht, warum der Kurs dem Netzwerk hinterherläuft, sieht auch, wo das eigentliche Potenzial liegt.

Was verraten die aktuellen XRP News über die Kursentwicklung?

Batch V1.1 geht laut XRPScan am 9. Oktober auf dem Mainnet live, zusammen mit dem Sicherheitsfix fixBatchV1_2. Das Upgrade erlaubt es, mehrere Transaktionen verschiedener Konten atomar auszuführen, sodass alle Schritte eines Handels gelingen oder gemeinsam scheitern.

Die erste Batch-Version war zurückgezogen worden, nachdem Entwickler einen kritischen Fehler in der Signaturprüfung gefunden hatten. Die neue Version V1.1 behebt Probleme mit Signaturen, Berechtigungsprüfungen und möglichen Serverabstürzen, wie Cryptometer berichtet. Am 8. Oktober wird auch PermissionDelegationV1_1 aktiv, das einem Konto erlaubt, bestimmte Rechte an ein anderes Konto zu vergeben, ohne den Hauptschlüssel weiterzugeben.

Laut 247 Wall Street ist XRP von einem Tief bei 1,09 Dollar im August deutlich gestiegen. Standard Chartered hat seine XRP-Prognose für 2026 von 8 auf 2,80 Dollar gesenkt. Diese XRP News zeigen eine deutliche Spannung zwischen technischem Fortschritt und schwacher Kursentwicklung.

Die Spot-ETFs auf XRP sammelten seit November 2025 rund 1,67 Milliarden Dollar an Zuflüssen, doch Anfang Oktober lagen die wöchentlichen Zuflüsse bei nur 4,74 Millionen Dollar. Die Fed-Sitzung am 27. Oktober bringt eine 64-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung mit sich. Wenn das Netzwerk besser wird und der Kurs trotzdem stagniert, stellt sich die Frage, ob die Zeiten der frühen XRP-Gewinne vorbei sind oder ob sie sich in anderer Form wiederholen.

Warum sammelt Pepeto Millionen, während XRP auf Kursimpulse wartet?

Die XRP News beschreiben ein Netzwerk, das schneller wird, während der Token billiger wird. Doch die Renditen, an die sich Trader aus den frühen XRP-Tagen erinnern, kamen nicht vom Kauf zum aktuellen Kursniveau, sondern von Projekten in der Presale-Phase.

Pepeto ist genau dieses Projekt gerade. Echte Käufer haben bisher über 10,38 Millionen Dollar auf pepetocoin.com eingezahlt, und das Produkt ist live, nicht ein Versprechen. Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token über fünf Netzwerke, Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, in weniger als einer Minute. Sie sperrt die Coins auf der Ursprungskette und erstellt sie auf der anderen Seite, nachdem der Nachweis bestätigt wurde. Niemand hält die Mittel zwischenzeitlich, und wenn der Transfer scheitert, wird die Sperrung automatisch zurückgesetzt.

Die Gebühr ist null. Andere Bridge-Anbieter berechnen zwischen 15 und 50 Dollar pro Vorgang, arbeiten oft deutlich langsamer und halten Guthaben fest, wenn ein Transfer fehlschlägt. Pepeto hat dieses gesamte Problem beseitigt. SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale öffnete, und das Team hat die KYC-Prüfung bestanden. Ein Entwickler kam direkt von Binance, und der Gründer des ersten Pepe-Coins gehört zu den Mitgründern.

Heute kostet der Token 0,000000188 Dollar, und jede neue Phase ist teurer als die vorherige. Der Preis steigt mit jeder Stufe, was heutigen Käufern das höchste Renditepotenzial unter allen bisherigen Presale-Teilnehmern eröffnet. Frühe XRP-Investoren sagen alle dasselbe, dass sie den Einstieg fast verpasst hätten und sich wünschten, sie hätten mehr investiert. Über 10,38 Millionen Dollar an verifizierten Verkäufen auf pepetocoin.com deuten darauf hin, dass sich bei Pepeto gerade ein vergleichbares Bild zeigt. Die Tools sind heute schon testbar, nicht erst nach einem zukünftigen Launch.

Werden die XRP News Investoren dazu bringen, vor dem Presale-Ende zu handeln?

Die XRP News zeigen einen Token, dessen Netzwerk besser wird, während der Kurs auf Impulse von außen wartet. Bei einem Kurs von 1,47 Dollar und einer Marktkapitalisierung von 88 Milliarden Dollar liegt das verbleibende Kurspotenzial von XRP weit unter dem kleinerer Projekte in der Frühphase. Frühe XRP-Investoren berichten, sie hätten das Potenzial des Projekts zu spät erkannt, obwohl die Signale bereits sichtbar waren. Bei Pepeto stehen jetzt eine funktionierende Bridge, ein abgeschlossenes Audit und ein Exchange-Listing bevor. In früheren Zyklen lag das größte Renditepotenzial bei Projekten, deren Listing noch bevorstand. Das Fenster auf der offiziellen Pepeto-Website schließt sich, wenn der Presale endet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Was sind die wichtigsten XRP News im Oktober 2026?

Drei Upgrades gehen am 8. und 9. Oktober auf dem XRP Ledger live, darunter Batch V1.1 für atomare Transaktionsbündel. Die Fed-Sitzung und die Swell-Konferenz liefern die nächsten XRP News mit Kurseinfluss.

Wie funktioniert die Pepeto-Bridge im Vergleich zu anderen Bridges?

Die Pepeto-Bridge bewegt Token über fünf Netzwerke in unter 60 Sekunden bei null Gebühren. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale-Start geprüft. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website, um den aktuellen Presale-Stand zu sehen.