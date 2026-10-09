XRP Prognose Oktober 2026: Warum der Kurs trotz vier Großereignissen unter 1,41 Dollar fällt

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XRP fiel am 8. Oktober unter 1,41 Dollar und verlor 4,4 Prozent an einem einzigen Tag. Vier Großereignisse in einer Woche, und keines davon konnte den Kurs stützen. Der XRPN-Börsenstart an der Nasdaq verschob sich auf den 12. Oktober, die ETF-Nachfrage brach um 94 Prozent ein, und 1,6 Milliarden Token flossen auf Binance. Die XRP Prognose für Oktober steht unter massivem Druck, und Analysten sehen eine Spanne zwischen 1,25 und 1,70 Dollar. Bei einer Marktkapitalisierung von über 90 Milliarden Dollar bewegt sich XRP nur noch in einstelligen Prozentbereichen pro Woche. Dieser Artikel zeigt, was den XRP-Kurs im Oktober bestimmt und wo sich das Fenster öffnet, das bei großen Coins längst geschlossen ist.

Was bestimmt die XRP Prognose im Oktober 2026?

XRP notierte am 8. Oktober bei 1,41 Dollar nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 1,51 bis 1,53 Dollar. Der Kurs rutschte unter die psychologische Marke von 1,40 Dollar und erholte sich nur knapp. Über die gesamte Woche verlor XRP mehr als sechs Prozent. Laut CryptoPotato flossen in 30 Tagen rund 1,6 Milliarden XRP auf Binance und erhöhten den Verkaufsdruck massiv.

Die ETF-Zuflüsse stürzten von 75,5 Millionen Dollar auf unter 4,75 Millionen Dollar pro Woche ab, ein Rückgang von 94 Prozent. In der laufenden Woche gab es nur einen Tag mit positiven Zuflüssen von 3,14 Millionen Dollar. Evernorth Holdings verschob den XRPN-Handel an der Nasdaq vom 8. auf den 12. Oktober und plant, mit 473 Millionen XRP als Unternehmensreserve zu starten. Das XRP Ledger aktiviert gleichzeitig drei Protokoll-Upgrades, doch auch diese haben den Kurs bisher nicht bewegt.

Laut CoinDCX liegt das Oktober-Kursziel bei 1,62 Dollar, mit Unterstützung bei 1,42 und Widerstand bei 1,66 Dollar. Die Fed-Protokolle vom 7. Oktober signalisieren eine weitere Zinserhöhung, und steigende Renditen bei US-Staatsanleihen drücken den gesamten Kryptomarkt. Yahoo Finance erwartet für Oktober einen volatilen Verlauf zwischen 1,25 und 1,70 Dollar. Bei 90 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bewegt sich der XRP-Kurs in kleinen Schritten, selbst bei positiven Nachrichten.

Pepeto liefert die Werkzeuge, auf die XRP-Anleger noch warten

XRP scheiterte am Widerstand, die ETFs bluten, und der XRPN-Start verzögert sich. Das Kapital, das bei einem 90-Milliarden-Dollar-Token auf Vervielfachung hofft, stößt an eine Mauer. Die Frage ist nicht ob XRP steigt, sondern wie weit noch. Genau hier verschiebt sich das Kapital, und genau hier öffnet sich das Fenster für Projekte, die vor dem ersten Listing stehen und bereits liefern.

Pepeto liefert bereits die Werkzeuge, die andere Presale-Token erst versprechen. PepetoSwap erhebt null Handelsgebühren. Ein Tausch über 1.000 Dollar kostet auf anderen großen Börsen rund 3 Dollar an Gebühren. Bei PepetoSwap fallen nur die Gasgebühren des Netzwerks an. Diese Ersparnis summiert sich für aktive Trader schnell und messbar.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden. Sie sperrt auf einer Chain und prägt auf der anderen, ohne Zwischenhändler und ohne Wrapped Token. Falls ein Transfer fehlschlägt, geht das Guthaben automatisch zurück. Andere Bridges kosten 15 bis 50 Dollar pro Vorgang und können Mittel stundenlang sperren.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale begann, was Käufern ein unabhängig bestätigtes Sicherheitsfundament bietet. Der Mitgründer entwickelte den ersten Pepe-Coin, ein ehemaliger Binance-Experte arbeitet fest im Team.

Drei funktionierende Werkzeuge, ein abgeschlossenes Audit, ein Team mit Erfolgsbilanz. Bei 0,000000188 Dollar über die offizielle Pepeto-Website läuft der Presale, und jede Runde verkauft sich schneller als die vorherige. Wer wartet, zahlt den nächsten Preis.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt einen Kurs, der zwischen 1,25 und 1,70 Dollar feststeckt, während schwache ETFs und Milliarden Token auf Binance den Druck erhöhen. Pepeto bewegt sich in die Gegenrichtung. Über 10,38 Millionen Dollar im Presale, drei funktionierende Werkzeuge, ein von SolidProof geprüfter Code, und jede Runde verkauft sich schneller als die vorherige. In jedem vergangenen Zyklus profitierten die Wallets, die vor dem Listing positioniert waren, nicht die, die danach einstiegen. Dieses Fenster schließt sich. Wer sich jetzt über die offizielle Pepeto-Website positioniert, handelt, bevor der Markt aufwacht.

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Häufig gestellte Fragen

Warum fällt XRP im Oktober 2026?

XRP steht unter Druck durch den XRPN-Nasdaq-Aufschub auf den 12. Oktober, einen ETF-Einbruch von 94 Prozent und 1,6 Milliarden Token, die auf Binance flossen. Die Unterstützung liegt bei 1,42 Dollar.

Was bietet Pepeto im Vergleich zu großen Coins?

Pepeto bietet eine gebührenfreie Börse, eine Cross-Chain-Bridge über fünf Netzwerke und ein SolidProof-Audit bei einem Presale-Preis von 0,000000188 Dollar über die offizielle Pepeto-Website. Jede Runde verkauft sich zu einem höheren Preis.