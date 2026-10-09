3D Domain Security und Global Enforcement wurden für die herausragende Qualität eines Produkts im Bereich der Informationssicherheit ausgezeichnet

CSC, ein Domain-Registrar der Enterprise-Klasse und weltweit führend bei der Erkennung und Abwehr von Bedrohungen in den Bereichen Marken, Betrug, Domains und das Domain Name System (DNS), gab heute bekannt, dass seine Lösung "3D Domain Security and Global Enforcement" bei den 10. jährlichen CyberSecurity Breakthrough Awards den Preis für "Threat Intelligence Innovation" gewonnen hat. Mit diesen Auszeichnungen werden die innovativsten Unternehmen, Produkte und Technologien gewürdigt, die den Fortschritt in der globalen Informationssicherheitsbranche vorantreiben.

Die 3D Domain Security and Global Enforcement-Lösung von CSC für das Unternehmens-Domain-Ökosystem vereint fortschrittliche KI- und Machine-Learning-Technologie, firmeneigene Domain-Bedrohungsdaten, Expertenanalysen und integrierte globale Durchsetzungsmaßnahmen. Mit dieser Technologie können Unternehmen externe Cyberbedrohungen, die online über soziale Medien, Suchmaschinen, E-Mail und E-Commerce-Websites auf ihre Marke abzielen, erkennen, verstehen und entsprechend darauf reagieren. Durch die Aufdeckung hochriskanter Domains und die Bereitstellung einer mehrdimensionalen Sicht auf Bedrohungsvektoren außerhalb der Firewall (d.?h. des Unternehmensperimeters) sorgt die Lösung von CSC für eine durchschnittliche Steigerung der Erkennung relevanter Bedrohungsvektoren um 23 und deckt blinde Flecken wie ruhende Domains auf, bevor Cyberkriminelle diese für ihre Zwecke missbrauchen können.

3D Domain Security and Global Enforcement basiert auf der DomainSec?-Plattform von CSC, die es Unternehmen ermöglicht, über eine auf den Perimeter ausgerichtete Cybersicherheit hinauszugehen, indem sie ihre Zero-Trust-Strategie durch externe Informationen stärkt. Darüber hinaus bietet der DomainSec-Risikowert von CSC ein dynamisches Bewertungsmodell, das die Domains mit dem höchsten Risiko identifiziert und priorisiert. Dies hilft großen Unternehmen, die mehrere Marken, Geschäftsbereiche, Regionen und Domain-Portfolios verwalten, ihre Ressourcen effizienter einzusetzen und mit größerer Sicherheit zu reagieren.

"Domänenbasierte Bedrohungen stehen im Mittelpunkt von Phishing-Kampagnen, Markenimitationen, Traffic-Umleitung, Malware-Verbreitung und betrügerischer digitaler Infrastruktur. Unsere Lösung '3D Domain Security and Global Enforcement' hilft Unternehmen dabei, die Informationslücke zu schließen, indem sie einen umfassenden Überblick über das Domänen- und DNS-Ökosystem sowie über die Cyberbedrohungen bietet, die außerhalb ihres Portfoliomanagements auftreten", erklärte Ihab Shraim, Chief Technology Officer des Geschäftsbereichs Digital Brand Services bei CSC.

"Wir bei CSC sind der Überzeugung, dass Fachwissen Macht bedeutet. Ohne dieses Wissen ist die allgemeine Sicherheitslage eines Unternehmens unvollständig", sagte Shraim. "Der "Threat Intelligence Innovation Award" steht für unser Versprechen, unsere Kunden auch weiterhin dabei zu unterstützen, diese Fähigkeit auszubauen, um ihre Online-Präsenz vor sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen zu schützen, sodass sie sich unbeschwert auf Wachstum und Innovation konzentrieren können."

Weitere Informationen zur Lösung "3D Domain Security and Global Enforcement" von CSC finden Sie unter cscdbs.com/solutions/3d-domain-security-enforcement/.

Über CSC

CSC ist der bevorzugte Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsinformationen für die Forbes Global 2000 und die 100 besten globalen Marken (Interbrand) mit Schwerpunkt auf Domänensicherheit und -management sowie digitalem Markenschutz und Betrugsschutz. Da globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihre Sicherheitsmaßnahmen tätigen, kann unsere DomainSec-Plattform ihnen dabei helfen, bestehende Lücken in der Cybersicherheit zu erkennen und ihre digitalen Online-Ressourcen sowie ihre Marken zu schützen. Durch die Nutzung der proprietären Technologie von CSC können Unternehmen ihre Sicherheitslage stärken, um sich vor Cyber-Bedrohungen für ihre Online-Ressourcen und ihren Ruf zu schützen und so erhebliche Umsatzverluste zu vermeiden. CSC bietet auch Online-Markenschutz eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Durchsetzungsmaßnahmen mit einer multidimensionalen Sicht auf verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall, die auf bestimmte Domänen abzielen. Betrugsschutzdienste, die Phishing bereits in der Anfangsphase eines Angriffs bekämpfen, runden unsere Lösungen ab. CSC hat seinen Hauptsitz seit 1899 in Wilmington, Delaware, USA, und verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu tätigen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, den wir bedienen, Experten beschäftigen.

Wir sind das Unternehmen hinter dem Unternehmen. Erfahren Sie mehr unter cscdbs.com.

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