Bitcoin News am 8. Oktober: $487 Mio. ETF-Abflüsse und ein Presale, den der Markt unterschätzt

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487 Millionen Dollar verließen Bitcoin-ETFs an einem einzigen Tag und löschten alle Zuflüsse im Oktober aus. BTC fiel auf 82.350 Dollar, den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Fed-Protokolle verstärkten die Angst vor einer weiteren Zinserhöhung. 550 Millionen Dollar in Long-Liquidierungen zeigen, wie dünn das Eis unter gehebelten Positionen ist. Ölpreise über 105 Dollar drücken den Risikoappetit. Die Bitcoin News zeichnen ein Bild von Druck auf allen Seiten, doch die eigentlichen Bewegungen beginnen dort, wo die Masse noch nicht hinsieht. Dieser Artikel ordnet die Lage ein.

Bitcoin News vom 8. Oktober: ETF-Abflüsse, Fed-Signale und Ölschock

Laut crypto.news verloren Spot-Bitcoin-ETFs an einem Tag 484,9 Millionen Dollar, der höchste Tageswert seit Juni und ein klares Signal für nachlassendes institutionelles Vertrauen. Die ETFs hatten in den ersten vier Oktobertagen 321,6 Millionen Dollar eingesammelt, die nun vollständig abgeflossen sind. Die Monatsbilanz drehte damit ins Negative, nachdem das dritte Quartal noch 6,3 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet hatte. Glassnode meldet ungewöhnlich geringes Handelsvolumen auf den Spot-Börsen, ein Zeichen für fehlende Kaufkraft auf der Käuferseite. Große Kauforders bei Binance stehen allerdings bei 81.000 Dollar bereit und bilden eine mögliche Auffanglinie für den nächsten Rücksetzer.

Die Fed hob den Leitzins im September einstimmig auf 3,75 bis 4,00 Prozent an. Die am 7. Oktober veröffentlichten Protokolle signalisieren einen weiteren Zinsschritt vor Jahresende, ohne ein genaues Datum zu nennen. Laut UseTheBitcoin löste der Kursrutsch unter 84.000 Dollar Zwangsliquidierungen von 550 Millionen Dollar aus. Brent-Rohöl kletterte auf 105,21 Dollar pro Barrel, getrieben von Konflikten im Nahen Osten und Sorgen um Lieferengpässe. Der Dollar stieg auf ein 18-Monats-Hoch, was Kryptowährungen als Anlageklasse von der Währungsseite her belastet.

BTC liegt 33 Prozent unter dem Allzeithoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025, ein Jahr nach dem Höchststand. Die Marktkapitalisierung beträgt immer noch rund 1,5 Billionen Dollar, eine Summe, die schnelle Kurssprünge nach oben erschwert. Der 200-Tage-Durchschnitt bei 72.000 Dollar bildet einen Boden, doch ein Rückfall unter 81.000 Dollar könnte die Zone bis 78.000 Dollar öffnen. Bei einem Coin dieser Größe bleibt das prozentuale Aufwärtspotenzial begrenzt. Die Schlagzeilen landen beim großen Namen, doch in jedem Zyklus entsteht das größte Renditepotenzial einen Schritt früher, bei Projekten, die noch vor dem Listing stehen.

Warum Pepeto in den Krypto-Schlagzeilen immer häufiger auftaucht

ETF-Abflüsse, Fed-Druck und Ölpreise drücken BTC, doch genau in solchen Phasen suchen erfahrene Anleger nach dem nächsten Einstiegspunkt mit echtem Hebel. Pepeto liefert genau das: ein Presale-Projekt, das nicht wartet, sondern bereits baut.

Über 10,38 Millionen Dollar sind in den Pepeto-Presale geflossen, während die Masse in eine andere Richtung sah. PepetoSwap ist live und erhebt null Gebühren für jeden Swap, ohne dass ein Mittelsmann profitiert. Zweihundert Orders zu je 5.000 Dollar würden auf der größten dezentralen Börse 3.000 Dollar an Gebühren kosten, auf PepetoSwap null. Das tägliche Handelsvolumen hat 50 Millionen Dollar überschritten.

Der Sicherheitsscanner prüft 42 Risikobereiche in jedem Vertrag, blockiert alles, was durchfällt, und vergibt eine Sicherheitsbewertung zwischen 0 und 100. Die Cross-Chain-Bridge hält Coins auf der Quellchain sicher und erstellt neue auf der Zielseite in unter 60 Sekunden, ohne jede Gebühr. Die Person, die den ersten Pepe-Token geschaffen hat, gehört zu den Mitgründern, und ein ehemaliges Binance-Teammitglied arbeitet am Code mit.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und jede Zeile verifiziert, bevor der Presale für Käufer geöffnet wurde. Der aktuelle Kaufpreis liegt bei 0,000000188 Dollar auf der offiziellen Pepeto-Website. Jede neue Presale-Runde hebt den Einstiegspreis an. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, steht bereits in Position, wenn der öffentliche Handel den Kurs nach dem Listing neu bewertet. Das Binance-Listing rückt näher, und mit jeder Runde wird das aktuelle Einstiegsfenster kleiner.

Fazit

Die Bitcoin News liefern Druck auf allen Seiten. BTC bei 82.000 Dollar bietet bestenfalls einstellige Prozentgewinne. Das Renditepotenzial, das tatsächlich etwas verändert, liegt bei Projekten vor dem Listing, mit geprüftem Code, funktionierenden Produkten und einem Binance-Listing als Katalysator. Der Presale-Preis steigt, das Zeitfenster wird enger. Wer auf der offiziellen Pepeto-Website noch zum aktuellen Preis kauft, kauft vor dem Markt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto-Nachrichten vom 8. Oktober 2026?

Bitcoin-ETFs verzeichneten Abflüsse von 487 Millionen Dollar, BTC fiel auf 82.350 Dollar. Fed-Protokolle signalisierten eine weitere Zinserhöhung, und Ölpreise über 105 Dollar verschärfen die Inflationssorgen.

Warum erscheint Pepeto in den Krypto-Nachrichten?

Pepeto betreibt eine gebührenfreie Börse, eine Cross-Chain-Bridge und einen Risikoscanner. SolidProof hat den Code vollständig verifiziert. Der Presale hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und das Projekt steuert auf ein Binance-Listing zu. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.