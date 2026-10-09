35.000 Megawatt-Ladepunkte bis 2030: Daimler Truck zeigt die E-Lkw-Hürde - wo Janus Electric ansetzt

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Elektrische Lkw sind verfügbar. Doch damit sie zum Alltag im europäischen Güterverkehr werden, braucht es wesentlich mehr als neue Fahrzeuge. Nach Einschätzung von Daimler Truck Holding (ISIN: DE000DTR0CK8) benötigt Europa bis 2030 rund 35.000 Megawatt-Ladepunkte. Heute gibt es laut Vorstandschefin Karin Rådström weniger als 2.000 öffentliche Lkw-Ladepunkte, überwiegend mit herkömmlicher CCS-Technologie.

Diese Zahlen beschreiben unterschiedliche Infrastrukturtypen. Dennoch zeigen sie die Größenordnung der Aufgabe: Europas Speditionen sollen ihre Flotten elektrifizieren, während leistungsfähige Ladeangebote und wirtschaftliche Betriebsbedingungen noch entstehen müssen. Für Anleger eröffnet sich damit ein Markt, der über den Verkauf neuer Elektro-Lkw hinausgeht. Gefragt sind Lösungen für Finanzierung, Energieversorgung und die bereits vorhandene Dieselflotte.

Dachser zeigt, wie groß der Weg noch ist

Wie anspruchsvoll der Umstieg bleibt, verdeutlicht der Logistikkonzern Dachser. Entwicklungschef Stefan Hohm berichtete bei Daimlers Veranstaltung vor der IAA Transportation von mehr als 200 batterieelektrischen Lkw im Einsatz. Dem steht eine Flotte von über 15.000 Fahrzeugen gegenüber. Selbst bei einem Unternehmen, das bereits umfangreich in Elektromobilität investiert, befindet sich die Umstellung damit am Anfang.

Dachser hat nach eigenen Angaben mehr als 800 Ladestationen auf seinen Betriebshöfen aufgebaut. Hohm bezeichnete den Netzzugang und die verfügbare Leistung als wesentliche Engpässe. Hinzu kommt die Finanzierung: Für Transportpartner bleibe die Anschaffung der ersten Generation elektrischer Fahrzeuge eine zentrale Hürde.

Das macht die Investitionsfrage komplexer. Ein neuer E-Lkw kann technisch überzeugen und trotzdem schwer finanzierbar sein. Zudem muss seine Energieversorgung zu den Fahrplänen passen. Ein öffentlicher Ladestopp mit deutlich höheren Stromkosten als am eigenen Depot kann die Kalkulation verändern.

Der bestehende Lkw wird zum Ausgangspunkt

Große Hersteller entwickeln neue elektrische Fahrzeuge und verbessern deren Reichweite und Ladeleistung. Parallel stellt sich für Flottenbetreiber eine andere Frage: Lässt sich ein vorhandener, noch nutzbarer Diesel-Lkw elektrifizieren, ohne das gesamte Fahrzeug zu ersetzen?

Hier setzt Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) an. Das australische Unternehmen rüstet geeignete schwere Diesel-Lkw auf batterieelektrischen Antrieb um. Sein System verbindet Umrüstmodule, austauschbare Batterien, Lade- und Wechselstationen sowie Software für den Flottenbetrieb.

Der Ansatz könnte die Kapitalhürde für bestimmte Betreiber senken, weil sie ein vorhandenes Fahrzeug weiterverwenden. Das ist jedoch keine pauschale Rechnung für jede Flotte. Fahrzeugzustand, Restnutzungsdauer, Streckenprofil sowie Batterie- und Infrastrukturkosten bestimmen, ob eine Umrüstung wirtschaftlich sinnvoll ist.

Vier Minuten Batteriewechsel statt Fahrzeugstillstand

Ein zweiter Bestandteil des Janus-Modells betrifft die Auslastung. Nach Unternehmensangaben dauert ein Batteriewechsel etwa vier Minuten. Die entnommene Batterie wird anschließend separat geladen, während der Lkw mit einer geladenen Einheit weiterfahren kann.

Besonders bei planbaren Strecken und intensiv genutzten Fahrzeugen könnte dieses Verfahren helfen, Ladezeiten vom Fahrzeugbetrieb zu trennen. Bei passenden Einsatzprofilen können Janus-Trucks inzwischen auch direkt geladen werden. Betreiber müssen ihre Abläufe damit nicht ausschließlich auf Batteriewechsel ausrichten.

Janus löst allerdings nicht das Problem fehlender Netzanschlüsse. Auch Wechselstationen benötigen Strom, geeignete Standorte und ausreichend Batterien. Der mögliche Vorteil liegt in der Organisation des Ladens und der Fahrzeugverfügbarkeit. Ob er die zusätzlichen Infrastrukturkosten überwiegt, muss sich im jeweiligen Flottenbetrieb zeigen.

Nordamerika liefert den nächsten Maßstab

Janus hat bereits praktische Einsatzdaten vorgelegt. In seiner Präsentation vom August 2026 meldete das Unternehmen 28 umgerüstete Lkw im Betrieb, mehr als 750.000 elektrisch gefahrene Kilometer und über 4.000 Batteriewechsel. Diese Zahlen schaffen eine Grundlage für die weitere Kommerzialisierung.

Der nächste Schritt ist größer: Die August-Präsentation nannte 112 nordamerikanische Umrüstungen zuzüglich sechs weiterer Fahrzeuge im Auftragsbuch. US-Aufträge bleiben teilweise von Förderbewilligungen und weiteren Bedingungen abhängig. Erste nordamerikanische Lieferungen wurden ab dem vierten Quartal 2026 erwartet.

Für Anleger zählen deshalb zunehmend ausgelieferte Fahrzeuge, zuverlässiger Kundenbetrieb und daraus entstehende Umsätze. Die europäische Infrastrukturdebatte erklärt die Relevanz des Geschäftsmodells. Sie begründet aber weder eine Geschäftsbeziehung mit Dachser noch einen gesicherten europäischen Absatzmarkt für Janus.

Fazit

Daimlers Schätzung von 35.000 Megawatt-Ladepunkten zeigt, wie stark die Elektrifizierung des Güterverkehrs von Investitionen außerhalb des Fahrzeugs abhängt. Dachser verdeutlicht zusätzlich, dass Finanzierung, Netzzugang und Stromkosten selbst bei engagierten Betreibern den Ausbau begrenzen. Die vorhandene Dieselflotte bleibt deshalb ein wichtiger Teil der Übergangsphase.

Janus bietet mit Umrüstung, Batteriewechsel und direkter Lademöglichkeit einen Ansatz für geeignete Fahrzeuge und Einsatzprofile. Die bisherigen Betriebsdaten geben dem Konzept Substanz; das Unternehmen muss nun eine deutlich größere Zahl von Kundenfahrzeugen zuverlässig bedienen. Entscheidend sind Förderzusagen, Produktion, Finanzierung und wirtschaftlich ausgelastete Stationen. Anleger sollten besonders auf tatsächliche nordamerikanische Auslieferungen und wiederkehrende Erlöse achten. Janus steht damit vor einem konkreten kommerziellen Test: Aus einer erprobten technischen Lösung muss ein skalierbares Geschäft werden. Der Markt wird nicht allein durch neue E-Lkw wachsen, sondern durch Lösungen, die Betreiber finanzieren und im Alltag nutzen können.

Quellen

Europe's e-truck destinations meet a power grid that is not yet ready | wallstreetONLINE - 03.09.2026

https://januselectric.com/

https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Electric-Trucks-Have-Moved-From-Impossible-to-Inevitable.html

https://www.latimes.com/business/story/2026-04-01/electric-truck-market-is-tanking-but-this-billionaire-investor-is-expanding-in-california

https://www.linkedin.com/pulse/what-chinese-electric-truck-makers-brought-hannover-43000-van-andel-9vqyf/

https://www.freightwaves.com/news/daimler-truck-scale-electric-trucks-europe

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