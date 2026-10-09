Es sind bewegende Zeiten an den Börsen. Die Zinsen steigen, die Bankaktien schwächeln und die Zahl der Mega-IPOs (SpaceX, Anthropic) steigt. Die Parallelen zu früheren Börsenabstürzen nehmen an Zahl zu. Dennoch reiten viele Anleger immer noch auf einer Welle der Euphorie. Es ist bereits jetzt der längste Boom in der US-Börsengeschichte, maßgeblich angetrieben durch die Künstliche Intelligenz. Doch es zeigen sich inzwischen auch die Schattenseiten: Die Bewertungen sind hoch, die Konzentration in den Aktienindizes enorm. Nur ein Beispiel: Nur zehn Aktien - die sogenannten Mag7-Aktien sowie Broadcom, AMD und Micron - machen inzwischen 42 % des S&P 500 aus. Da darf dann aber wirklich nichts mehr schief gehen. Allerdings gibt es auch in diesem Marktumfeld Chancen und Risiken. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von Samsung, Volatus Aerospace und Equinox Gold!
Enthaltene Werte: CA92865M1023,CA29446Y5020,US7960502018Den vollständigen Artikel lesen ...
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