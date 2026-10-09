Berlin (ots) -Visionsfilm über eine Zukunft ohne Tierausbeutung - mit Malte Zierden, Aljosha Muttardi, Phia Quantius, Pikayzo, Jonas Ems und weiteren bekannten Persönlichkeiten aus Social Media, Tierschutz und KulturBerlin, 13. Oktober 2026 | Presseaustausch ab 18:00 Uhr | Filmpremiere um 18:45 UhrWie würde eine Welt aussehen, in der Tiere nicht mehr ausgebeutet werden? Eine Welt, in der sie frei und entsprechend ihren Bedürfnissen leben und ausschließlich pflanzliche Lebensmittel selbstverständlich sind?Mit dem Visionsfilm "Eines Tages" entwirft die Tierrechtsorganisation ANINOVA genau diese Zukunft. Im Mittelpunkt steht Malte Zierden, der in einer Zukunft aufwacht, in der Tierausbeutung Geschichte ist, und einen Tag in dieser neuen Welt erlebt.Ein besonderes Bild des Films: Auch die ANINOVA-Zentrale steht leer. Denn die Vision der Organisation ist eine Welt, in der ihre eigene Arbeit nicht mehr gebraucht wird, weil Tiere in Freiheit leben und nicht mehr ausgebeutet werden.Am 13. Oktober 2026 feiert der rund dreiminütige Film im Babylon Berlin Premiere. Bereits ab 18:00 Uhr lädt ANINOVA zum Presseaustausch mit Möglichkeiten für Interviews, Hintergrundgespräche sowie Foto- und Videoaufnahmen ein. Die Filmpremiere beginnt um 18:45 Uhr.Neben Malte Zierden wirken unter anderem mit:- Aljosha Muttardi - Arzt und Content Creator- Phia Quantius - Tierschützerin- Pikayzo - Künstler und Rapper- Anna Antonje - Content Creatorin- Jonas Ems - Content Creator, Autor und Filmproduzent- Gazelle - Comedienne und Content Creator- Victoria Müller - Content Creatorin und Tierschützerin- Sally - Content Creator und Teil des ANINOVA-Teams"'Eines Tages' bringt unsere Vision auf den Punkt: eine Welt, in der Tiere nicht mehr ausgebeutet werden und frei leben können", sagt Denise Weber, Geschäftsführerin von ANINOVA.Der Film endet mit der Botschaft: "Eines Tages beginnt heute mit uns."Die Produktion des Kampagnenfilms übernahm die etablierte Produktionsfirma Digitalsinn, Regie führte Lea Baintner. Die eigens für den Film entwickelte Komposition stammt von Not a Machine.Konzept und Kampagnenidee stammen von der Hamburger Kreativagentur affenhaus, die 2024 gegründet wurde und sich auf soziale Themen und Sport spezialisiert hat.Der Visionsfilm ist das Herzstück einer größeren ANINOVA-Kampagne. Nach der Premiere wird "Eines Tages" über die Social-Media-Kanäle der Beteiligten verbreitet und durch weitere Maßnahmen, darunter Plakate, begleitet. Zudem stellt ANINOVA den Film Kinos und Filmfestivals zur Verfügung.Für die Teilnahme am Presseaustausch und an der Filmpremiere bitten wir um vorherige Akkreditierung unter presse@aninova.org. Der Film kann Medien auf Anfrage bereits vor der Premiere zur journalistischen Sichtung zur Verfügung gestellt werden.Dienstag, 13. Oktober 2026ab 18:00 Uhr: Presseaustausch, Interviews und Hintergrundgespräche18:45 Uhr: Filmpremiere "Eines Tages"im Anschluss: Panel-Talk "2056 - Utopie oder Zukunft? Eine Reise in eine Welt ohne Tierausbeutung"BABYLONRosa-Luxemburg-Straße 3010178 BerlinIm Anschluss an die Premiere diskutieren Malte Zierden, Phia Quantius, Aljosha Muttardi, Dr. Friederike Schmitz und Denise Weber darüber, wie eine Welt aussehen könnte, in der Tierausbeutung im Jahr 2056 Geschichte ist - und welche gesellschaftlichen, politischen und persönlichen Veränderungen auf dem Weg dorthin notwendig wären.Pressekontakt:Denise Weber, Geschäftsführerin ANINOVA e.V.Tel.: 0157-38760783Denise@aninova.orgANINOVA e.V.-Pressestelle-An der Autobahn 2353757 Sankt AugustinTelefon: 02241-261549-2Mobil: 0171-4841004Fax: 02241-261549-1Mail: presse@aninova.orgWeb: www.aninova.orgOriginal-Content von: ANINOVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115581/6367780