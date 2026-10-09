FACC-Aktionärstag 2026: Anleger blicken hinter die Werkstore

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Am 30. September 2026 hat die FACC AG für ihre Aktionärinnen und Aktionäre zum 5. Mal in Folge einen Aktionärstag durchgeführt. Veranstaltungsort war die FACC Academy in Reichersberg im oberösterreichischen Innviertel. Unter dem Motto "Potential in Motion" konnten Privatanleger den an der Wiener Börse notierten Luftfahrtzulieferer abseits von Hauptversammlung und Geschäftsbericht kennenlernen.

Die Veranstaltung begann um 13.30 Uhr mit der Registrierung. Ab 14.00 Uhr folgten die Begrüßung und eine Unternehmenspräsentation und ab 15.00 Uhr standen eine Werksführung sowie der Besuch des Safety Center auf dem Programm. Die Veranstaltung endete um 18.00 Uhr.

Was der FACC-Aktionärstag Privatanlegern bietet

Für Privatanleger bietet ein Aktionärstag Informationen, die sich aus Berichten allein kaum gewinnen lassen. Der wichtigste Punkt ist der direkte Einblick in die Produktion. FACC fertigt Leichtbaukomponenten für Flugzeugstrukturen, Triebwerke und Kabinen sowie für Drohnen. Wer Fertigungshallen, Automatisierung und Qualitätskontrollen selbst sieht, kann besser einschätzen, wie komplex das Geschäft ist und wo Engpässe oder Kostentreiber liegen könnten.

Ein zweiter Vorteil ist die Möglichkeit, Fragen direkt an Unternehmensvertreter zu richten. Anders als auf der Hauptversammlung mit ihrem formalen Ablauf bleibt hier meist mehr Raum für Gespräche. Anleger können so Kennzahlen gezielt hinterfragen. Laut der Halbjahresmeldung stieg der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten 2026 um 8,6 Prozent auf 526,3 Millionen Euro, das EBIT um 37,5 Prozent auf 25,3 Millionen Euro. Für 2026 peilt das Management erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz bei einer EBIT-Marge von 5,25 bis 6,25 Prozent an. Wie realistisch diese Ziele sind, welche Rolle das geplante 120-Millionen-Euro-Werk in St. Martin spielt und wie sich geopolitische Risiken auswirken könnten, ließ sich im persönlichen Austausch besser einordnen.

Drittens vermittelt der Besuch einen Eindruck von Unternehmenskultur, Arbeitsbedingungen und Standortqualität - weiche Faktoren, die für eine langfristige Beurteilung relevant sind. Hinzu kommt der Austausch mit anderen Aktionären, der neue Perspektiven eröffnen kann. Eine eigene Analyse vor einer Anlageentscheidung ersetzt all dies jedoch nicht.

Warum Aktionärstage auch für Unternehmen sinnvoll sind

Auch für börsennotierte Gesellschaften hat das Format Vorteile. Privatanleger halten Aktien häufig über längere Zeiträume und können so zu einer stabilen Aktionärsstruktur beitragen. Der direkte Austausch fördert das Verständnis für Strategie und Investitionen - etwa, wenn hohe Ausgaben für neue Kapazitäten die Ergebnisse zeitweise belasten. Das Management erhält zudem unmittelbare Rückmeldung, welche Fragen Anleger beschäftigen. Gerade mittelgroße Unternehmen, die meist weniger Aufmerksamkeit von Analysten und Medien erhalten als große Indexwerte, können mit solcher Transparenz Vertrauen aufbauen. Nicht zuletzt stärkt ein Blick in die Produktion die Wahrnehmung und Bedeutung als Arbeitgeber und als Teil der regionalen Wirtschaft.

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Quellen



https://www.facc.com/de/investoren/aktie/

https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/

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