Elevate Service Group verstärkt das Management-Team mit wichtigen Neuzugängen

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Diese Neuzugänge stärken das Management-Team und erweitern die Expertise in den Bereichen Technologie, Operations, Beschaffung und Finanzen.

Verbreitet im Auftrag von: Elevate Service Group Inc.

Toronto, Ontario - (Newsfile Corp. - 8. Oktober 2026) - Elevate Service Group Inc. (TSXV: SERV) (OTCQB: ESVCF) (FRA: Y19) ("Elevate" oder das "Unternehmen") freut sich, eine Reihe wichtiger Personalgewinnungen in seiner wachsenden operativen Plattform bekannt zu geben, während das Unternehmen weiterhin in die Mitarbeiter, Systeme und Fähigkeiten investiert, die zur Unterstützung seines Wachstums erforderlich sind.

Elevate Service Group Inc. (WKN: A41MZW | FSE: Y19)

Brennan Direnfeld, Chief Information Officer

Herr Direnfeld verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmens-IT, Systemintegration, Technologietransformation und Managementberatung. Zuletzt war er acht Jahre bei Accenture tätig, wo er als Associate Director Initiativen in den Bereichen Systemintegration und Unternehmens-IT leitete; zuvor arbeitete er bei Deloitte. Bei Elevate verantwortet Herr Direnfeld die Unternehmens-IT, die Systemintegration, Daten und Analytik sowie die Implementierung von Anwendungen künstlicher Intelligenz im gesamten Unternehmen.



Josh Grundy, Director of Facilities & Construction Services

Herr Grundy verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Facility Management und in der Abwicklung von Investitionsprojekten, zuletzt bei Starbucks Coffee Canada, wo er den Bau von Lizenzfilialen in ganz Ostkanada verantwortete. Er bringt Erfahrung in der Facility-Analytik, im landesweiten Lieferantenmanagement und in der kontinuierlichen Verbesserung mit. Herr Grundy wird den Bereich Facilities und Bau bei Elevate leiten und dabei den Gebäudebetrieb und die Instandhaltungsstandards, die Planung und Umsetzung von Investitionsprojekten sowie die Beziehungen zu Auftragnehmern verantworten.



"Shane" Kunal Varma, Director of Operations

Herr Kunal verfügt über mehr als 15 Jahre Führungserfahrung im operativen Geschäft in den Bereichen Einzelhandel, Distribution und Lebensmittelherstellung sowie über umfangreiche Erfahrung im Aufbau und in der Leitung großer Außendienstteams. Zuletzt war er als Senior Manager Logistics & Supply Chain bei Maple Lodge tätig, wo er 15 Regionalmanager und 240 Mitarbeiter im landesweiten Betrieb führte. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Metro Supply Chain Group und XPO Logistics inne. Herr Kunal wird den operativen Außendienst von Elevate leiten, mit Schwerpunkt auf Leistungserbringung, operativer Performance, Arbeitssicherheit und skalierbarer Umsetzung.



Chris Hodgson, Director of Procurement

Herr Hodgson verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Supply Chain und Beschaffung in der Fertigung, in der Industrie und in regulierten Branchen. Zuletzt gründete und leitete er The Caani Group, eine Beratungspraxis für Beschaffung und Supply Chain, die internationale Sourcing-, Verpackungs- und Kostensenkungsprogramme umsetzt. Zuvor war er als Associate Director Corporate Procurement bei Linde Canada tätig und hatte leitende Positionen bei AMD Medicom, Bureau Veritas und Maxxam Analytics inne. Herr Hodgson trägt die Zertifizierungen PMP und CSCMP sowie einen Six Sigma Green Belt. Bei Elevate wird er die Entwicklung von Beschaffungs- und Warengruppenstrategien leiten, die Lieferantenbeziehungen stärken und Initiativen in den Bereichen Sourcing, Vertragsgestaltung und Kosteneffizienz im gesamten Unternehmen vorantreiben.

Darren Fahy, Financial Controller

Herr Fahy verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Rechnungswesen, mit besonderer Expertise in der Finanzberichterstattung, in Kontrollsystemen und in der Systemimplementierung. Zuletzt war er Financial Controller der Glasreparatursparte von Driven Brands, eines börsennotierten, auf Übernahmen ausgerichteten Automobildienstleisters. Zuvor war er über fünf Jahre bei Element Fleet Management mit Schwerpunkt auf Finanzbuchhaltung und Systemimplementierung sowie sieben Jahre bei der Bank of Montreal in Positionen der Finanzberichterstattung tätig. Herr Fahy ist Chartered Professional Accountant und wird die wachsende Finanzfunktion von Elevate um zusätzliche finanzielle Disziplin, Kontrolle und Führung ergänzen.

"Wir freuen uns, diese neuen Mitarbeiter bei Elevate begrüßen zu dürfen. Gemeinsam stärken sie unsere Fähigkeiten in den Bereichen Technologie, Operations, Beschaffung und Finanzkontrolle und bauen zugleich die Infrastruktur auf, die sowohl für organisches Wachstum als auch für künftige Übernahmen erforderlich ist", sagte Paul Bissett, CEO von Elevate.

Elevate Service Group Inc.

Elevate Service Group ist ein landesweit tätiges Unternehmen für Facility Management und unverzichtbare gewerbliche Dienstleistungen, das über disziplinierte Übernahmen und organisches Wachstum eine integrierte Plattform aufbaut. Über seine operativen Gesellschaften bringt Elevate jahrzehntelange Erfahrung in der Betreuung landesweiter Blue-Chip-Kunden ein. Das Unternehmen baut eine skalierbare Plattform auf, die von gemeinsamer Infrastruktur, Technologie und operativen Best Practices getragen wird. Dieser Ansatz schafft Effizienzgewinne, erweitert das Leistungsangebot und liefert bessere Ergebnisse für die Kunden. Elevate wird an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "SERV", am OTCQB Venture Market unter dem Kürzel "ESVCF" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "Y19" gehandelt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen und beruhen auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen behandelt (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "antizipiert" oder "antizipiert nicht", "plant", "budgetiert", "terminiert", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Formulierungen, oder die besagt, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden"), stellt keine historische Tatsache dar und kann eine zukunftsgerichtete Information sein.

Bei der Offenlegung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich die Erwartungen einer zukunftsgerichteten Information als zutreffend erweisen. Bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten. Leser sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse, geänderter Annahmen, geänderter Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen betreffen, oder aus anderen Gründen.

Elevate Service Group Paul Bissett, CEO info@elevateservicegroup.com

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QUELLE: Elevate Service Group Inc.

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Die Erbringung von Facility-Management- und unverzichtbaren gewerblichen Dienstleistungen ist ein wettbewerbsintensives, arbeitsintensives Geschäft, und eine Wachstumsstrategie durch Übernahmen birgt eine Vielzahl erheblicher inhärenter Risiken, die verhindern können, dass eine Plattform aus kommerziellen, operativen, regulatorischen oder finanziellen Gründen erfolgreich aufgebaut, integriert oder skaliert wird, oder die, selbst bei erfolgreichem Aufbau, aus den vorgenannten Gründen einer dauerhaften Profitabilität entgegenstehen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Elevate Service Group Inc. in der Lage sein wird, eine Rendite auf die Investitionen der Aktionäre zu erwirtschaften. Die Erfolgsaussichten sollten vor dem Hintergrund der begrenzten Unternehmenshistorie als börsennotiertes Unternehmen beurteilt werden.

Die Fähigkeit der Elevate Service Group Inc., Übernahmen von ausreichender Qualität und Größenordnung zu identifizieren, zu verhandeln, zu finanzieren, durchzuführen und erfolgreich zu integrieren, um ihre Konsolidierungsstrategie zu rechtfertigen, und/oder ihre Fähigkeit, den Umsatz organisch zu steigern, Margen auszuweiten und über ihre operativen Tochtergesellschaften hinweg profitabel zu wirtschaften, hängt von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem die Verfügbarkeit geeigneter Übernahmeziele zu akzeptablen Bedingungen, die Zuverlässigkeit der Due Diligence, die Bindung wichtiger Kunden und Mitarbeiter erworbener Unternehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu sichern (einschließlich des Abschlusses der geplanten Akquisitionskreditlinie), die Konzentration der Umsätze auf eine geringe Zahl großer Kunden, die Verfügbarkeit, Kosten und Bindung von Fachkräften, Technikern und qualifizierten Subunternehmern, Lohninflation und Arbeitskämpfe, Kosten und Verfügbarkeit von Teilen, Ausrüstung und Vorräten, Zinssätze und Währungsschwankungen, Informationstechnologie und die Integration von Unternehmenssystemen, die Verfügbarkeit von Versicherungsschutz, Prozess- und Gewährleistungsrisiken, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften, Anforderungen an Lizenzen und Gewerbezulassungen, der Wettbewerb durch größere und besser kapitalisierte Anbieter sowie die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in den Endmärkten Einzelhandel, Gastronomie, Gewerbeimmobilien und Industrie, die das Unternehmen bedient. Darüber hinaus können Integrationskosten, unvorhergesehene Verbindlichkeiten, Earn-out- oder Stundungsverpflichtungen, eine erhöhte Verschuldung oder eine hinter den Erwartungen zurückbleibende Entwicklung erworbener Unternehmen eine Übernahme unwirtschaftlich machen, selbst wenn sie zum Zeitpunkt der Ankündigung als wertsteigernd erschien. Künftige Übernahmen könnten zudem zur Ausgabe von Wertpapieren führen, die bestehende Aktionäre verwässern. Daher besteht unabhängig von den gezahlten Multiplikatoren oder der für abgeschlossene oder geplante Transaktionen modellierten Wertsteigerung das Risiko, dass die Elevate Service Group Inc. die erwarteten Synergien, Cross-Selling-Chancen oder Margenverbesserungen nicht realisiert, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die Finanzlage, die Betriebsergebnisse und die künftigen Aussichten des Unternehmens haben könnte.

Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit der Elevate Service Group Inc. verbundenen Risiken verweisen wir auf die Risikofaktoren, die in den laufenden Offenlegungsdokumenten der Elevate Service Group Inc. beschrieben sind, einschließlich der zuletzt eingereichten jährlichen und unterjährigen Management's Discussion and Analysis sowie des Filing Statement der TSX Venture Exchange, verfügbar im SEDAR+-Profil der Elevate Service Group Inc. unter www.sedarplus.ca.

BEZAHLTE WERBUNG. Bei dieser Mitteilung handelt es sich um bezahlte Werbung, die keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren darstellt. Die Elevate Service Group Inc. (das "Unternehmen") hat Capital Gain Media Inc. ("Capital Gain Media"), [Betreiber von aktienwachstum.de - von CGM zu bestätigen], für einen Zeitraum von sechs Monaten mit Investor-Awareness-, Content-Entwicklungs- und Digital-Marketing-Dienstleistungen beauftragt, gegen ein vom Unternehmen gezahltes Honorar in Höhe von zweihundertfünfzigtausend US-Dollar (USD 250.000) zuzüglich anfallender Steuern. Dieser Artikel ist Teil dieser Kampagne. Das Unternehmen hat die Beauftragung in seiner Pressemitteilung vom 4. September 2026 offengelegt. Diese Vergütung stellt einen erheblichen Interessenkonflikt im Hinblick auf unsere Unparteilichkeit dar. Investieren Sie niemals ausschließlich auf Grundlage unserer Mitteilungen.

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