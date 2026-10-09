Electro Optic Systems (EOS) hat mit einem namentlich nicht genannten Golfstaat einen Vertrag über 370 Mio. £ (700 Mio. AUD) zur landesweiten Drohnenabwehr unterzeichnet. Es ist der größte Auftrag der Firmengeschichte. Herzstück ist die KI-gestützte NiDAR-Plattform der übernommenen MARSS-Gruppe. Sie vernetzt Radar-, optische und Sonarsensoren, analysiert Bedrohungen und koordiniert deren Bekämpfung durch Abfangsysteme und Störsender.
EOS entwickelt sich damit vom Komponentenlieferanten zum Generalunternehmer für komplette Luftverteidigungssysteme. Mehr als 80 % des Auftragsumsatzes sollen innerhalb von 12 bis 24 Monaten nach Wirksamwerden des Vertrags anfallen. Rund 20 % des Volumens entfallen auf vierjährige Serviceleistungen. EOS erwartet über die Vertragslaufzeit einen positiven Cashflow.
Der Auftrag ist noch an zu erfüllende Bedingungen geknüpft. Neben Exportgenehmigungen sind Bankgarantien und Finanzierungszusagen erforderlich. Der hohe anfängliche Kapitalbedarf soll erst Mitte 2027 in einen positiven Cashflow umschlagen. Auch die Projektmarge bleibt offen.
Die Aktie befindet sich bereits auf unserer Empfehlungsliste, wir bleiben dabei.
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EOS entwickelt sich damit vom Komponentenlieferanten zum Generalunternehmer für komplette Luftverteidigungssysteme. Mehr als 80 % des Auftragsumsatzes sollen innerhalb von 12 bis 24 Monaten nach Wirksamwerden des Vertrags anfallen. Rund 20 % des Volumens entfallen auf vierjährige Serviceleistungen. EOS erwartet über die Vertragslaufzeit einen positiven Cashflow.
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