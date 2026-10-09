Goldpreis bei 4.129 US-Dollar, Prognosen bis 6.000 US-Dollar: Warum Kinross, Agnico Eagle und Tesoro Gold jetzt zählen

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Der Goldpreis notierte am Morgen des 6. Oktober 2026 bei rund 4.129 US-Dollar je Unze. Damit liegt das Edelmetall deutlich unter seinem Januarrekord von fast 5.600 US-Dollar, aber weiterhin auf einem historisch außergewöhnlichen Niveau. Während höhere Anleiherenditen und ein stärkerer US-Dollar kurzfristig belasten, rechnen große Finanzhäuser mit einer neuen Aufwärtsbewegung. Goldman Sachs erwartet bis Ende 2026 einen Goldpreis von 4.900 US-Dollar. J.P. Morgan hält sogar 6.000 US-Dollar für möglich. Für Kinross und Agnico Eagle geht es damit um operative Margen, für Tesoro um die Wirtschaftlichkeit einer künftigen Mine.

Zwischen 4.900 und 6.000 US-Dollar

Die Prognosen zeigen zunächst, wie unsicher der weitere Verlauf bleibt. Goldman Sachs begründet das Kursziel von 4.900 US-Dollar mit anhaltenden Käufen durch Zentralbanken und einer möglichen Rückkehr privater Anleger. Das Institut erwartet, dass Zentralbanken 2026 durchschnittlich 50 Tonnen Gold pro Monat erwerben. Vor 2022 lag der Vergleichswert bei lediglich 17 Tonnen.

J.P. Morgan ist noch optimistischer und prognostiziert für Dezember 2026 einen Goldpreis von 6.000 US-Dollar. HSBC bleibt zurückhaltender und senkte seine durchschnittliche Prognose für 2026 zuletzt auf 4.490 US-Dollar. Selbst dieser Wert läge jedoch deutlich über dem Preisniveau, mit dem zahlreiche Minen und Entwicklungsprojekte ursprünglich kalkuliert wurden. Gleichzeitig zeigen die unterschiedlichen Ziele, dass Anleger nicht mit einem geradlinigen Anstieg rechnen sollten.

Kinross spürt Chancen und operative Risiken zugleich

Kinross Gold Corporation (ISIN CA4969024047) erzielte im zweiten Quartal 2026 einen zurechenbaren freien Cashflow von 726,8 Mio. US-Dollar. Die Produktion erreichte 492.326 Unzen Goldäquivalent, während die zurechenbaren All-in Sustaining Costs bei 1.821 US-Dollar je verkaufter Unze lagen. Der hohe Goldpreis schafft damit weiterhin eine erhebliche operative Marge.

Ende September senkte Kinross allerdings seine Produktionsprognose. Extreme Wetterbedingungen bei La Coipa in Chile und operative Probleme bei Round Mountain führen dazu, dass der Konzern für 2026 und 2027 nur noch etwa 1,84 bis 1,86 Mio. Unzen erwartet. Die AISC-Prognose stieg auf 1.850 bis 1.900 US-Dollar. Der Fall zeigt: Selbst bei hohem Goldpreis bleiben Wetter, Geologie, Gewinnungsraten und Kosten entscheidend.

Agnico Eagle erzielt einen Rekord-Cashflow

Agnico Eagle Mines Limited (ISIN CA0084741085) produzierte im zweiten Quartal 855.816 Unzen Gold. Die AISC beliefen sich auf 1.459 US-Dollar je Unze, während der realisierte Goldpreis bei 4.483 US-Dollar lag. Daraus entstand ein Rekord-Free-Cashflow von 1,34 Mrd. US-Dollar. Ende Juni verfügte der Konzern über eine Nettocashposition von 3,27 Mrd. US-Dollar.

Auch Agnico Eagle ist jedoch nicht frei von operativen Herausforderungen. Nach einer Gesteinsbewegung im Tagebau Barnat rechnet das Unternehmen für 2026 nur noch mit einer Produktion am unteren Ende der Spanne von 3,3 bis 3,5 Mio. Unzen. Dennoch blieb die Kostenprognose von 1.400 bis 1.550 US-Dollar je Unze bestehen. Damit besitzt Agnico einen besonders großen Abstand zwischen aktuellem Goldpreis und laufenden Produktionskosten.

Tesoro kalkuliert bisher mit 3.500 US-Dollar

Tesoro Gold Limited (ISIN AU0000077208) befindet sich noch vor der Produktion. Für das Unternehmen zählt deshalb nicht der heute realisierte Verkaufspreis, sondern das Goldpreisniveau, das langfristig in der Projektplanung angesetzt werden kann. Die aktuelle Vorstudie für Ternera verwendet 3.500 US-Dollar je Unze. Der heutige Goldpreis liegt rund 629 US-Dollar oder 18% darüber.

Bereits auf Basis von 3.500 US-Dollar weist das Projekt einen Nachsteuer-Nettobarwert von 994 Mio. US-Dollar, eine interne Rendite von 57% und einen möglichen freien Cashflow von 1,51 Mrd. US-Dollar aus. Die durchschnittlichen AISC werden mit 1.538 US-Dollar je Unze angegeben. Sollte Gold tatsächlich auf 4.900 oder sogar 6.000 US-Dollar steigen und dort langfristig bleiben, würde der rechnerische Abstand zu den geplanten Kosten deutlich wachsen.

Eine einfache Fortschreibung wäre allerdings unseriös. Höhere Goldpreise können zu höheren Lizenzgebühren, Steuern, Löhnen und Baukosten führen. Zudem muss Tesoro El Zorro zunächst finanzieren, genehmigen und errichten. Anders als Kinross und Agnico Eagle kann das Unternehmen den aktuellen Goldpreis noch nicht in laufenden Cashflow verwandeln.

Warum die Produzenten und Tesoro unterschiedlich reagieren

Kinross und Agnico Eagle profitieren unmittelbar von jeder verkauften Unze. Gleichzeitig zeigen ihre jüngsten Meldungen, dass selbst hohe Metallpreise Produktionsausfälle und steigende Kosten nicht ausgleichen können. Die Qualität der Minen und die operative Ausführung bleiben ausschlaggebend.

Bei Tesoro wirkt der Goldpreis dagegen vor allem auf die Projektbewertung und die möglichen Finanzierungsbedingungen. Ein dauerhaftes Niveau zwischen 4.900 und 6.000 US-Dollar könnte die Attraktivität neuer Goldprojekte erhöhen. Für El Zorro bleibt jedoch entscheidend, ob die definitive Machbarkeitsstudie die geplanten Kosten, Reserven und Produktionsraten bestätigt. Der Goldpreis liefert Rückenwind - gebaut wird die Mine dadurch noch nicht automatisch.

Quellen:

https://www.reuters.com/world/india/gold-inches-lower-firmer-dollar-higher-yields-weigh-2026-10-06/

https://www.goldmansachs.com/insights/articles/gold-is-forecast-to-climb-as-central-banks-buy-the-precious-metal

https://www.jpmorgan.com/insights/global-research/outlook/mid-year-outlook

https://www.reuters.com/world/india/gold-inches-higher-softer-us-inflation-dims-october-fed-hike-bets-2026-10-01/

https://www.kinross.com/English/news-and-investors/news-releases/press-release-details/2026/Kinross-provides-operational-and-return-of-capital-update/default.aspx

https://www.kinross.com/news-and-investors/news-releases/press-release-details/2026/Kinross-reports-strong-2026-second-quarter-results/default.aspx

https://www.agnicoeagle.com/English/news-and-media/news-releases/news-details/2026/AGNICO-EAGLE-REPORTS-SECOND-QUARTER-2026-RESULTS-RECORD-QUARTERLY-FREE-CASH-FLOW-REFLECTS-SOLID-OPERATIONAL-PERFORMANCE-RECORD-QUARTERLY-SHAREHOLDER-RETURNS/default.aspx

https://tesorogold.com.au/el-zorro-project/ternera-gold-deposit/

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