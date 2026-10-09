Airbus hat seine Auslieferungen im September auf 72 Flugzeuge gesteigert. Das klingt zunächst überzeugend, reicht für das offizielle Jahresziel aber noch lange nicht. Nach neun Monaten stehen 547 Übergaben zu Buche. Um die angepeilten 870 Maschinen zu erreichen, müsste Airbus im Schlussquartal weitere 323 Jets beziehungsweise durchschnittlich 108 Flugzeuge pro Monat ausliefern. Trotzdem sehen Analysten die Aktie teilweise bei 250 €. Nicht 82, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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