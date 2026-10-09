Artmarket.com: Artprice veröffentlicht seinen 33. jährlichen Contemporary Art Market Report für das Jahr 2026: Rekordtransaktionen, Preisentwicklungen, das Kräfteverhältnis auf dem Markt und Künstler aus dem Globalen Süden

PARIS, 8. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Im Vorfeld der Eröffnungen der Frieze London und der Art Basel Paris gibt Artprice die Veröffentlichung seines 33. jährlichen Contemporary Art Market Report bekannt, der einen Markt unter die Lupe nimmt, der sich in einem tiefgreifenden Wandel befindet.

Titelbild des Contemporary Art Market Report 2026 von Artprice mit dem Werk I See Generative: Chapter 0, Wind, ISG 018 (2026) von Iskra Velitchkova

"Die Erstellung dieses 33. Contemporary Art Market Report war eine spannende Untersuchung der Frage, warum sich die Funktionsweise dieses Marktes trotz der lang ersehnten Erholung im Umbruch befindet." - Thierry Ehrmann, Vorstandsvorsitzender von Artmarket.com und Gründer von Artprice

Ein lebhafterer Markt ohne höhere Preise

Von Juli 2025 bis Juni 2026 kehrte der weltweite Kunstmarkt deutlich auf den Wachstumskurs zurück, wobei die Auktionsumsätze im Bereich der bildenden Kunst um 41 % stiegen. Diese Dynamik ist jedoch weniger der zeitgenössischen Kunst als vielmehr den Werken der Moderne und der Nachkriegszeit zu verdanken.

Nach drei Jahren mit rückläufigen Zahlen in Folge verzeichnete auch die zeitgenössische Kunst wieder ein Wachstum, wenn auch in bescheidenerem Umfang: Der Umsatz stieg um 6 %. Das Wachstum fiel mengenmäßig mit 9 % stärker aus, und die Zahl der verkauften Objekte erreichte zum sechsten Mal in Folge einen neuen Rekordwert. Drei dieser Rekorde wurden erzielt, während der Umsatzwert zurückging: Die Geschäftstätigkeit nahm selbst auf dem Höhepunkt der Korrektur weiter zu. Das Segment der Künstler unter 40 schrumpfte hingegen weiter und verzeichnete einen Rückgang um 26,6 %. Trotz der allgemeinen Verbesserung hat sich die Kluft zwischen diesen beiden Segmenten und dem Rest des Marktes in diesem Jahr vergrößert.

Der Bericht untersucht die Triebkräfte der Erholung im Detail, sowohl in Bezug auf das Volumen als auch auf den Wert. Zudem wird erneut auf die Korrektur eingegangen, die den Bereich der ultra-zeitgenössischen Kunst betrifft; diese kehrt einige der spekulativen Preisanstiege um und führt die Preise allmählich wieder auf ein nachhaltigeres Niveau zurück, ohne dabei gelegentliche Begeisterungsschübe zu verhindern.

AUKTIONSVERKÄUFE ZEITGENÖSSISCHER KUNST SEIT 2000

Von den Vereinigten Staaten angeführtes Wachstum

Der weltweite Markt für zeitgenössische Kunst umfasst laut einer Analyse von Artprice in diesem Jahr 64 Länder, 558 Städte mit aktiven Auktionsmärkten und 1.055 Auktionshäuser. Hinter dieser großen geografischen Reichweite verbirgt sich eine weitaus konzentriertere Realität: Der Großteil des Umsatzes konzentriert sich nach wie vor auf eine Handvoll großer Marktzentren, während sich insbesondere in Asien neue Wachstumszentren herausbilden. Diese geografische Verteilung der Umsätze verdeutlicht sowohl das wirtschaftliche Gleichgewicht des Marktes als auch die Machtverhältnisse, die ihn prägen. Man kann dies auf zwei Ebenen verstehen: die geografische Verteilung der Umsätze, die das relative Gewicht der Länder und Marktzentren misst; sowie der Umlauf von Millionen-Dollar-Meisterwerken, wahren Trophäen, die eine noch selektivere Landkarte der Machtverhältnisse auf dem Kunstmarkt zeichnen.

Das derzeitige Wachstum weist eine deutliche geografische Prägung auf. Der Anstieg der weltweiten Auktionsumsätze mit zeitgenössischer Kunst beläuft sich auf rund 100 Millionen US-Dollar, wobei dieser gesamte Zuwachs von 100 Millionen US-Dollar im Berichtszeitraum in den Vereinigten Staaten verzeichnet wurde.

Allein auf die Vereinigten Staaten entfällt der Großteil des Marktwachstums. Dieses Ergebnis muss jedoch etwas relativiert werden: Die offensichtliche Stärke des oberen Segments des US-Marktes ist zu einem großen Teil auf zwei Gemälde von Basquiat zurückzuführen, die sich außergewöhnlich gut verkauft haben. Ihre überproportionale Wirkung sollte nicht mit einem breit angelegten Grundtrend verwechselt werden. Die Dominanz der USA erstreckt sich nicht nur auf das Verkaufsvolumen, sondern auch auf die Preisranglisten der Künstler: Auf amerikanische Künstler entfällt die Hälfte aller Verkäufe im Millionenbereich im Berichtszeitraum.

China verzeichnete dagegen einen deutlichen Rückgang. Obwohl er nach wie vor der zweitgrößte Markt der Welt ist, verzeichnete er einen Rückgang der Auktionsumsätze um 18 %. Dennoch wurden Ergebnisse in Höhe von rund 40 Millionen Dollar erzielt, die vor allem in Hongkong und Peking verbucht wurden. Gleichzeitig erholen sich andere asiatische Märkte, angeführt von Südkorea, wo sich der Markt in Seoul festigt.

In Europa blieb das Vereinigte Königreich, der weltweit drittgrößte Markt gemessen am Umsatz, stabil, während Frankreich ein Wachstum von 22 % verzeichnete. Das auffälligste Ergebnis Frankreichs war der Anstieg der Transaktionszahlen um 18 % im Vergleich zum Vorjahr, wodurch das Land gemessen am Volumen weltweit den dritten Platz hinter den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich einnahm und die Tiefe seines Auktionsmarktes unter Beweis stellte.

Etwas weiter hinten liegt der Nahe Osten, der trotz seiner sich stetig festigenden institutionellen Basis weiterhin nur einen geringen Anteil am Weltmarkt ausmacht. Die Auktionsumsätze gingen um 28 % zurück; dieser Rückgang ist vor allem auf die Golfstaaten zurückzuführen, wo sich das geopolitische Umfeld drastisch verschlechtert hat.

Verstehen, wie Preise entstehen

Langfristige Preisanpassungen, steigende Gebühren und geopolitische Instabilität: Diese vielfältigen Belastungen stellen das Bild eines zunehmend globalisierten Marktes für zeitgenössische Kunst in Frage. Sie machen ein differenziertes Verständnis der Preisbildung und Volatilität umso wichtiger - ein Verständnis, das für die von Artprice entwickelten Dienstleistungen von zentraler Bedeutung ist.

Dieser Bericht, der sich auf weltweite Auktionsergebnisse von mehr als 60.000 zeitgenössischen Künstlern zwischen Juli 2025 und Juni 2026 stützt, gilt seit langem als Referenzwerk der Branche. Fachleute, erfahrene Sammler, Journalisten, Kunstliebhaber und Studierende finden hier eine präzise Analyse der Trends, strukturellen Veränderungen und Dynamiken, die den Markt neu prägen.

Laden Sie den Bericht jetzt herunter, um einen datengestützten Überblick über die derzeitigen wesentlichen Veränderungen sowie eine Rangliste der 500 führenden zeitgenössischen Künstler nach Auktionsergebnissen zu erhalten.

Französische Fassung:

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2026

Englische Version:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2026

Dialogue Between a Thinker and AI

Das Weltbuch Dialogue Between a Thinker and AI von Thierry Ehrmann, dem Gründer von Artprice, der bereits seit 1987 als Pionier auf dem Gebiet der KI wirkt, untersucht aus interdisziplinärer Perspektive die Definition des Autors und des Werks, unsichtbare künstlerische Strömungen sowie Informationen zum Kunstmarkt im Zeitalter allgegenwärtiger KI.

Mit seinen Worten: "Jenseits etablierter Schulen und erklärter Manifeste kartografiert die KI die künstlerische Konstellation, indem sie schwache Signale und Entwicklungen aufgreift, die unter der Oberfläche des Marktes entstehen." Er fügt hinzu: "KI entschlüsselt das Feld ästhetischer Kräfte, um Geometrien des Bruchs zu erkennen, die für das traditionelle Auge unsichtbar sind."

Thierry Ehrmann legt seine 1.800 Seiten neun KI-Systemen zur kritischen Bewertung vor, die heute zu den führenden Akteuren zählen: OpenAI mit ChatGPT 6; Google mit dem DeepMind-Ökosystem, Gemini Ultra und Project Astra; sowie Grok, DeepSeek, Perplexity, Mistral, Qwen, Copilot und Meta.

Kostenlos zum Herunterladen verfügbar:

https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/en/

Der jährliche Contemporary and Ultra-Contemporary Art Market Report

auf Artprice.com von Artmarket

Marktüberblick

Analyse der Erholung

Kunstpreise

Eine sich wandelnde geopolitische Landschaft

Die Geografie der "Trophy Works"

Die Nationalitäten hinter den Millionen-Dollar-Verkäufen

Künstler unter 40

Die Stärke chinesischer Künstler

Die Rolle der großen Galerien

Die Darstellung von Frauen

Ein zunehmend bedeutender Globaler Süden

Naher Osten

Indien

Indonesien

Lateinamerika und Südamerika

Auktionshaus-Experten äußern sich zum Markt für zeitgenössische Kunst

Die 500 bedeutendsten zeitgenössischen Künstler

Die 100 bedeutendsten zeitgenössischen Kunstwerke

Methodik

In diesem Bericht werden alle öffentlichen Auktionsverkäufe von Kunstwerken - Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Fotografien, Druckgrafiken, Videos, Installationen und Wandteppiche - sowie NFTs analysiert. Ausgenommen sind Antiquitäten, anonyme Kulturgüter und Möbel. Er umfasst die von Artprice by Artmarket erfassten weltweiten Auktionsergebnisse vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 für Künstler, die nach 1945 geboren wurden (zeitgenössische Kunst), wobei der Schwerpunkt auf Künstlern unter 40 Jahren liegt (ultra-zeitgenössische Kunst).

Alle in diesem Bericht angegebenen Preise beziehen sich auf Ergebnisse öffentlicher Auktionen, einschließlich Käuferaufschlägen. Alle Angaben in $ beziehen sich auf US-Dollar.

Bilder:

[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/10/img1-artprices-2026-contemporary-art-market-report-cover-featuring-i-see-generative-chapter-0-wind-isg-018-2026-by-iskra-velitchkova.jpg] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/10/img2-contemporary-art-auction-sales-since-2000.jpg]

Copyright 1987-2026 Thierry Ehrmann www.artprice.com - www.artmarket.com

Die Ökonometrie-Abteilung von Artprice beantwortet all Ihre Fragen zu personalisierten Statistiken und Analysen: [email protected]

Erfahren Sie bei einer kostenlosen Vorführung mit einem Künstler mehr über unsere Dienstleistungen: https://artprice.com/demo

Unsere Dienstleistungen: https://artprice.com/subscription

Informationen zu Artmarket.com:

Artmarket.com ist an der Eurolist von Euronext Paris notiert. Die aktuelle TPI-Analyse umfasst mehr als 18 000 Einzelaktionäre, ausgenommen ausländische Aktionäre, Unternehmen, Banken, FCPs und OGAW: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Sehen Sie sich ein Video zu Artmarket.com und dessen Abteilung Artprice an: https://artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von Thierry Ehrmann, dem Geschäftsführer des Unternehmens, gegründet. Sie werden von der Groupe Serveur (gegründet 1987) kontrolliert. Siehe die zertifizierte Biografie aus Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt mit unter anderem der Abteilung Artprice, die weltweit führend bei der Sammlung, Verwaltung sowie der Auswertung historischer und aktueller Kunstmarktinformationen ist, darunter die im Laufe der Jahre erworbenen Originaldokumente, Kodex-Manuskripte, kommentierten Bücher sowie Auktionskataloge, die in Datenbanken mit über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnissen zu mehr als 920 300 Künstlern erfasst sind.

Artprice Images® ermöglicht den unbegrenzten Zugang zur weltweit größten Bilddatenbank des Kunstmarktes mit nicht weniger als 181 Millionen digitalen Bildern von Kunstwerken in Form von Fotografien oder gestochenen Reproduktionen aus der Zeit von 1700 bis heute, die von unseren Kunsthistorikern kommentiert wurden.

Artmarket mit seiner Abteilung Artprice erweitert ständig seine Datenbanken mit Daten aus 7200 Auktionshäusern und veröffentlicht kontinuierlich Kunstmarkttrends für die weltweit wichtigsten Nachrichtenagenturen sowie Pressemedien in 121 Ländern und 11 Sprachen.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com stellt seinen 9,3 Millionen Mitgliedern (Mitglieder-Login) die Inserate seiner Mitglieder zur Verfügung, die nun den ersten globalen standardisierten Marktplatz® für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu festen Preisen bilden.

Intuitive Artmarket® AI von Artprice verschafft dem Kunstmarkt eine Zukunft.

Artmarket wurde mit seiner Abteilung Artprice zweimal mit der staatlichen Auszeichnung "innovatives Unternehmen" von der französischen öffentlichen Investitionsbank BPI gewürdigt, die das Unternehmen bei seinem Vorhaben unterstützt hat, seine Position als Global Player auf dem Kunstmarkt zu festigen.

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen "2026 Contemporary Art Market Report" ("Bericht zum zeitgenössischen Kunstmarkt 2026"):

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2026

Artprice by Artmarket veröffentlicht seinen im März 2026 erschienenen "2025 Global Art Market Annual Report" ("Jahresbericht zum globalen Kunstmarkt 2025"):

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Zusammenfassung der Pressemitteilungen von Artmarket mit seiner Abteilung Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Verfolgen Sie alle Neuigkeiten zum Kunstmarkt in Echtzeit mit Artmarket und seiner Abteilung Artprice auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mehr als 6,3 Millionen Abonnenten)

x.com/artmarketdotcom

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Entdecken Sie die Alchemie und die Welt von Artmarket und dessen Artprice-Abteilung: https://www.artprice.com/video

, deren Hauptsitz das berühmte Museum für zeitgenössische Kunst "Abode of Chaos" ist - so die "New York Times" / "La Demeure of Chaos":

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, französische Kulturministerin, hat Thierry Ehrmanns Abode of Chaos, die weltweite Zentrale von Artprice by Artmarket, offiziell als "Gesamtkunstwerk" anerkannt.

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos - Gesamtkunstwerk und einmalige Architektur.

Vertrauliches zweisprachiges Werk, nun öffentlich zugänglich: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs - Das Museum der Zukunft: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

• https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (mehr als 3,9 Millionen Abonnenten)

• https://vimeo.com/124643720

Kontaktieren Sie Artmarket.com und seine Artprice-Abteilung - Kontakt: Thierry Ehrmann, [email protected]