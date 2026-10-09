Aktien von Herstellern von Quantencomputern befinden sich momentan in einer schwierigen Phase. Die D-Wave-Aktie hat sich seit Jahresbeginn etwa halbiert und notiert am Freitag aktuell bei 13,30 US-Dollar. Damit erreicht sie wieder das Kursniveau von Mitte 2025. Damit stellt sich die Frage: Geht der Abwärtstrend weiter oder bietet das aktuelle Niveau bereits wieder eine interessante Einstiegschance? Kommerzialisierung stockt Quantencomputer befinden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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