HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe auf seinem Kapitalmarkttag glaubwürdige mittelfristige Ziele ausgegeben, doch auf kurze Sicht erscheine die Bewertung hoch, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000PAG9113
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