Am 09.10.2006 kündigte Google die Übernahme von YouTube an. Was damals wie eine gewagte Wette auf eine noch junge Videoplattform wirkte, entwickelte sich zu einem der bedeutendsten Unternehmenskäufe der Internetgeschichte. Heute ist YouTube nicht nur ein zentraler Bestandteil des Google-Universums, das inzwischen unter Alphabet firmiert, sondern auch ein Milliardenbusiness, das Werbung, Abonnements und die gesamte Unterhaltungsindustrie verändert hat - und weiterhin prägt.
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